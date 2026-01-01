এক ক্লিকে NATS স্থাপন করুন।
ক্লাউড-নেটিভ, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মেসেজিং সিস্টেম যা মাইক্রোসার্ভিস, আইওটি এবং বিতরণকৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সাব-মিলিসেকেন্ড লেটেন্সি সহ কাজ করে।
NATS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NATS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NATS হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স মেসেজিং সিস্টেম যা ক্লাউড-নেটিভ আর্কিটেকচারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সাব-মিলিসেকেন্ড পাবলিশ-সাবস্ক্রাইব, রিকোয়েস্ট-রিপ্লাই এবং কিউ গ্রুপ মেসেজিং সরবরাহ করে একটি ন্যূনতম ফুটপ্রিন্ট সহ — সার্ভার বাইনারিটি 20MB-এর কম এবং কোনো বাহ্যিক নির্ভরতা প্রয়োজন হয় না। NATS প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বার্তা পরিচালনা করে, যা এটিকে উপলব্ধ দ্রুততম মেসেজ ব্রোকারগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।
জেটস্ট্রিম, NATS-এর বিল্ট-ইন পার্সিস্টেন্স লেয়ার, একটি পৃথক কিউ বা ডেটাবেস পরিষেবার প্রয়োজন ছাড়াই টেকসই স্ট্রিম, রিপ্লে এবং এক্সাক্টলি-ওয়ান্স ডেলিভারি যোগ করে। আপনার নিজের VPS-এ NATS স্ব-হোস্ট করা আপনাকে ডেটা লোকালিটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, প্রতি-বার্তার ক্লাউড ফি দূর করে এবং সর্বনিম্ন ল্যাটেন্সির জন্য আপনার মেসেজ বাসকে আপনার পরিষেবাগুলির যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখে।
NATS-এর মূল ফিচারগুলো
পাব/সাব মেসেজিং
বিষয়-ভিত্তিক রাউটিং এবং ওয়াইল্ডকার্ড সাবস্ক্রিপশন ব্যবহার করে নমনীয় বার্তা ফ্যান-আউটের জন্য যেকোনো সংখ্যক গ্রাহকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে বার্তা সম্প্রচার করুন।
JetStream স্থায়িত্ব
টেকসই স্ট্রিম এবং গ্রাহকদের সাথে বার্তাগুলি সংরক্ষণ করুন, পুনরায় চালান এবং প্রক্রিয়া করুন — অতিরিক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই ঠিক একবার ডেলিভারি এবং বার্তার ইতিহাস যোগ করে।
রিকোয়েস্ট-উত্তর দিন প্যাটার্ন
বিল্ট-ইন রিকোয়েস্ট-রিপ্লাই সহ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মেসেজিং এর উপর সিঙ্ক্রোনাস-স্টাইলের আরপিসি তৈরি করুন, যা স্বয়ংক্রিয় টাইমআউট হ্যান্ডলিং সহ সার্ভিস-টু-সার্ভিস কল সক্ষম করে।
সারি গ্রুপ
কিউ গ্রুপ ব্যবহার করে অনুভূমিকভাবে স্কেল করা গ্রাহকদের মধ্যে কাজ বিতরণ করুন — NATS স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি গ্রুপের সকল সদস্যের মধ্যে বার্তা লোড-ব্যালেন্স করে।
বিল্ট-ইন ক্লাস্টারিং
উচ্চ প্রাপ্যতার জন্য স্বয়ংক্রিয় রুট আবিষ্কার এবং RAFT-ভিত্তিক জেটস্ট্রিম রেপ্লিকেশন সহ একাধিক নোডের মধ্যে একটি ফল্ট-টলারেন্ট ক্লাস্টার তৈরি করুন।
HTTP পর্যবেক্ষণ
8222 পোর্টে অবস্থিত অন্তর্নির্মিত মনিটরিং এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে সার্ভারের স্বাস্থ্য, সংযোগের পরিসংখ্যান, জেটস্ট্রিম মেট্রিক্স এবং সাবস্ক্রিপশন ডেটা দেখুন।
কেন Hostinger-এ NATS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।