এক ক্লিকে LinkAce ইনস্টল করুন।
স্বয়ংক্রিয় লিঙ্ক পর্যবেক্ষণ, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং একটি সম্পূর্ণ REST API সহ স্ব-হোস্টেড বুকমার্ক আর্কাইভ।
LinkAce-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LinkAce দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LinkAce হল একটি ওপেন-সোর্স বুকমার্ক আর্কাইভ যা এমন লোকেদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের সংগ্রহ করা প্রতিটি লিঙ্কের দীর্ঘমেয়াদী, সুসংগঠিত তত্ত্বাবধান চান। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিরোনাম এবং বিবরণ ক্যাপচার করে, ভাঙা বা স্থানান্তরিত লক্ষ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত URL গুলি নিরীক্ষণ করে এবং ইন্টারনেট আর্কাইভে পৃষ্ঠাগুলি হস্তান্তর করতে পারে যাতে মূল সাইট অদৃশ্য হয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
আপনার নিজের VPS-এ LinkAce স্ব-হোস্টিং আপনার পড়ার ইতিহাস, গবেষণা এবং শেয়ার করা তালিকাগুলিকে তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকার এবং মালিকানাধীন বুকমার্ক পরিষেবাগুলি থেকে দূরে রাখে। অন্তর্ভুক্ত MariaDB ডেটাবেস এবং Redis ক্যাশে আপনাকে একটি দ্রুত, ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার দেয় যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিজের, ব্রাউজার বুকমার্কলেট, RSS ফিড এবং ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটি সম্পূর্ণ REST API সহ।
LinkAce-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় লিংক পর্যবেক্ষণ
নির্ধারিত পরীক্ষা ভাঙা বা স্থানান্তরিত লিঙ্কগুলিকে চিহ্নিত করে যাতে আপনার আর্কাইভ সময়ের সাথে সাথে নীরবে নষ্ট না হয়।
ইন্টারনেট আর্কাইভ ব্যাকআপ
সংরক্ষিত ইউআরএলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েব্যাক মেশিনে পুশ করুন এবং হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলির পঠনযোগ্য কপি রাখুন।
তালিকা, ট্যাগ এবং অনুসন্ধান
নেস্টেড তালিকা এবং ট্যাগ ব্যবহার করে বুকমার্কগুলি সংগঠিত করুন, তারপর একটি উন্নত ফিল্টার করা অনুসন্ধানের মাধ্যমে দ্রুত যেকোনো কিছু খুঁজুন।
সম্পূর্ণ REST API
একটি সম্পূর্ণ নথিভুক্ত API-এর মাধ্যমে ব্রাউজার এক্সটেনশন, মোবাইল ক্লায়েন্ট, Zapier এবং কাস্টম স্ক্রিপ্টগুলির সাথে LinkAce-কে একীভূত করুন।
পাবলিক এবং প্রাইভেট লিঙ্কসমূহ
প্রতিটি বুকমার্ককে ব্যক্তিগত, অভ্যন্তরীণ বা সর্বজনীন হিসাবে চিহ্নিত করুন এবং ডেডিকেটেড আরএসএস ফিডের মাধ্যমে কিউরেটেড সংগ্রহগুলি শেয়ার করুন।
HTML আমদানি এবং রপ্তানি
বিদ্যমান ব্রাউজার বুকমার্কগুলি আমদানি করুন অথবা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই যেকোনো সময় আপনার সম্পূর্ণ আর্কাইভ এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ LinkAce রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।