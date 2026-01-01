এক ক্লিকে PrivateBin স্থাপন করুন।
জিরো-নলেজ এনক্রিপ্টেড পেস্টবিন যেখানে সার্ভার আপনার কন্টেন্ট কখনো দেখে না — সমস্ত এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশন সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে ঘটে।
PrivateBin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PrivateBin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PrivateBin হলো একটি মিনিমালিস্ট ওপেন-সোর্স পেস্টবিন যেখানে কন্টেন্ট সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই সরাসরি ব্রাউজারে 256-বিট AES-GCM দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হয়। ডিক্রিপশন কী শুধুমাত্র URL ফ্র্যাগমেন্টে থাকে, যা ব্রাউজারগুলো কখনোই সার্ভারে পাঠায় না — এর মানে হলো সার্ভার অপারেটরও আপনি যা শেয়ার করেন তা পড়তে পারে না। 8,000 এর বেশি GitHub স্টার সহ, এটি উপলব্ধ সবচেয়ে বিশ্বস্ত জিরো-নলেজ শেয়ারিং টুলগুলির মধ্যে একটি।
আপনার VPS-এ PrivateBin সেলফ-হোস্ট করলে আপনার শেয়ারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা আপনার পেস্ট দেখতে পায় না — এবং লাইটওয়েট Alpine কন্টেইনারটি ন্যূনতম রিসোর্স ব্যবহার করে, একই সাথে আপনাকে রিটেনশন পলিসি, ফাইল সাইজ লিমিট এবং অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
PrivateBin-এর মূল ফিচারগুলো
শূন্য-জ্ঞান এনক্রিপশন
256-বিট AES-GCM এনক্রিপশন সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে, তাই সার্ভার শুধুমাত্র সাইফারটেক্সট সংরক্ষণ করে এবং আপনার প্লেইন-টেক্সট কন্টেন্ট কখনোই অ্যাক্সেস করতে পারে না।
পড়ার পর পুড়িয়ে ফেলুন
এককালীন পেস্টগুলি প্রথমবার দেখার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলা হয়, যা সেগুলিকে পাসওয়ার্ড, টোকেন বা যেকোনো গোপনীয় তথ্য শেয়ার করার জন্য আদর্শ করে তোলে যা স্থায়ী হওয়া উচিত নয়।
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা
বিশেষভাবে সংবেদনশীল পেস্টগুলির ক্ষেত্রে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে URL-ভিত্তিক কী-এর উপরে একটি ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড যোগ করুন।
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং
২০০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং ভাষার থিম পঠনযোগ্য বিন্যাস এবং রঙ-কোডেড সিনট্যাক্স সহ কোড স্নিপেট শেয়ার এবং পর্যালোচনা করা সহজ করে তোলে।
কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
লিঙ্কের মাধ্যমে যে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে একটি পেস্ট পড়তে পারে — কোনো সাইন-আপ নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই, এবং সার্ভার দ্বারা কোনো ব্যবহারকারীর ডেটা সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করা হয় না।
কেন Hostinger-এ PrivateBin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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