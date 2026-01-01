এক ক্লিকে RabbitMQ স্থাপন করুন।
ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাপ্লিকেশন কম্পোনেন্টগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য অ্যাসিনক্রোনাস মেসেজিংয়ের জন্য ওপেন-সোর্স AMQP মেসেজ ব্রোকার।
RabbitMQ-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RabbitMQ দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
RabbitMQ হলো কার্যত স্ট্যান্ডার্ড ওপেন-সোর্স মেসেজ ব্রোকার, যা AMQP বাস্তবায়ন করে এবং MQTT, STOMP ও অন্যান্য প্রোটোকলের জন্য সাপোর্ট সহ কাজ করে। এটি প্রডিউসার এবং কনজিউমারদের ডিকাপল করে, যাতে প্রাপকরা অনুপলব্ধ থাকলে মেসেজ নিরাপদে কিউতে থাকে এবং তারা পুনরায় কানেক্ট হলে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেলিভার হয় — সার্ভিসগুলোর মধ্যে সরাসরি API কলের ভঙ্গুরতা দূর করে।
RabbitMQ সেলফ-হোস্টিং প্রতি-মেসেজ প্রাইসিং এবং ভেন্ডর লক-ইন দূর করে, সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ইভেন্টগুলোকে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে এবং কিউ কনফিগারেশন, রাউটিং নিয়মাবলী এবং ডেটা রিটেনশন পলিসির উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। বিল্ট-ইন ম্যানেজমেন্ট UI কোনো এক্সটার্নাল মনিটরিং টুল ছাড়াই মেসেজ ফ্লো, কিউ ডেপথ এবং কনজিউমার পারফরম্যান্সে রিয়েল-টাইম ভিজিবিলিটি প্রদান করে।
RabbitMQ-এর মূল ফিচারগুলো
নমনীয় বিনিময় রাউটিং
ডাইরেক্ট, টপিক, ফ্যানআউট, এবং হেডার এক্সচেঞ্জ আপনাকে মেসেজ রুট করতে দেয় ঠিক সেই গ্রাহকদের কাছে যাদের সেগুলোর প্রয়োজন, কোনো বয়লারপ্লেট রাউটিং কোড ছাড়াই।
নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি
প্রকাশকের নিশ্চিতকরণ এবং গ্রাহকের প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করে যে প্রতিটি বার্তা অন্তত একবার প্রক্রিয়া করা হয়েছে, ডেড-লেটার কিউ ব্যর্থ বার্তাগুলিকে পুনরায় চেষ্টার জন্য ধরে রাখে।
ব্যবস্থাপনা UI
ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড রিয়েল-টাইম কিউ গভীরতা, মেসেজ রেট এবং সংযোগের স্বাস্থ্য দেখায় যাতে আপনি CLI অ্যাক্সেস ছাড়াই নিরীক্ষণ এবং সমস্যা সমাধান করতে পারেন।
মাল্টি-প্রোটোকল সাপোর্ট
AMQP, MQTT, এবং STOMP সমর্থন মানে যেকোনো পরিষেবা — IoT ডিভাইস, মোবাইল অ্যাপ, বা মাইক্রোসার্ভিস — একটি নেটিভ ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি দিয়ে বার্তা প্রকাশ এবং ব্যবহার করতে পারে।
প্রায়োরিটি কিউ
বার্তাগুলিতে অগ্রাধিকার স্তর নির্ধারণ করুন যাতে জরুরি কাজগুলি নিয়মিত ব্যাকগ্রাউন্ড কাজের আগে প্রক্রিয়া করা হয় আলাদা কিউ পরিকাঠামো তৈরি না করেই।
কেন Hostinger-এ RabbitMQ রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।