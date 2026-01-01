এক ক্লিকে mStream স্থাপন করুন।
একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব প্লেয়ার এবং নেটিভ মোবাইল অ্যাপস সহ হালকা ওজনের সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।
mStream-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
mStream দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
mStream হলো একটি লাইটওয়েট, Node.js-ভিত্তিক মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা ন্যূনতম সেটআপের মাধ্যমে আপনার কালেকশন অনলাইনে আনার উপর গুরুত্ব দেয়। আপনার মিউজিক লাইব্রেরি ভলিউমে রাখুন এবং mStream স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি স্ক্যান, ইনডেক্স এবং একটি পরিষ্কার রেসপনসিভ ওয়েব প্লেয়ারের মাধ্যমে পরিবেশন করে — এছাড়াও নেটিভ iOS এবং Android অ্যাপস রয়েছে যা মোবাইল ডিভাইসে অফলাইন লিসেনিং এবং গ্যাপলেস প্লেব্যাকের জন্য একই ব্যাকএন্ড API ব্যবহার করে।
একটি VPS-এ mStream সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার মিউজিক লাইব্রেরিতে ব্যক্তিগত, সর্বদা অ্যাক্সেস দেয়, বাণিজ্যিক স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলোর স্টোরেজ ক্যাপ, ডিভাইস লিমিট বা লাইসেন্সিংয়ের ঝামেলা ছাড়াই। ডিফল্ট পাবলিক মোড তাৎক্ষণিক ব্যবহারযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেয়; একবার আপনি সার্ভারটি সর্বজনীনভাবে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে অ্যাডমিন UI-এর মাধ্যমে প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট যোগ করা যেতে পারে।
mStream-এর মূল ফিচারগুলো
ড্রপ-অ্যান্ড-স্ট্রিম লাইব্রেরি
মিউজিক ফোল্ডারে ফাইল যোগ করুন এবং mStream স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলিকে তুলে নেয় — কোনো ম্যানুয়াল ইম্পোর্ট ধাপ নেই, প্রথমে কনফিগার করার জন্য কোনো মিডিয়া লাইব্রেরি স্ক্যানার নেই।
নেটিভ মোবাইল অ্যাপস
অফিসিয়াল iOS এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস আপনার সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয় অফলাইন প্লেব্যাক, নির্বিঘ্ন ট্রানজিশন এবং সেলুলার-বান্ধব ট্রান্সকোডিংয়ের জন্য।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট
ঐচ্ছিক প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, লাইব্রেরি-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ, পরিবারগুলিকে সঙ্গীত সংগ্রহ একত্রিত না করেই একটি সার্ভার শেয়ার করতে দেয়।
প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব প্লেয়ার
আধুনিক HTML5 প্লেয়ার যা ডেস্কটপ এবং মোবাইল ব্রাউজারে প্লেলিস্ট, অনুসন্ধান, অ্যালবাম আর্ট এবং শাফেল সহ মসৃণভাবে কাজ করে।
টিউন করার জন্য অ্যাডমিন ইউআই
লাইভ অ্যাডমিন ইন্টারফেস সার্ভার রিস্টার্ট না করেই পাবলিক-মোড টগল, আপলোড, ফাইল পরিবর্তন এবং অ্যাকাউন্ট লকডাউন নিয়ন্ত্রণ করে।
কেন Hostinger-এ mStream রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।