এক ক্লিকে মেডুসা স্থাপন করুন।
টিভি শোগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয় ভিডিও লাইব্রেরি ম্যানেজার — ইনডেক্সারে নতুন পর্বগুলি আসার সাথে সাথেই সেগুলি নিয়ে আসে।
Medusa-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Medusa দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Medusa হলো টিভি শো লাইব্রেরির জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী, কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা অটোমেশন সার্ভার। এটি আপনার অনুসরণ করা শো ট্র্যাক করে, নতুন পর্ব প্রকাশের জন্য Usenet ইনডেক্সার এবং টরেন্ট ট্র্যাকারগুলি মনিটর করে, আপনার বিদ্যমান ডাউনলোডার ব্যবহার করে মিলে যাওয়া ফাইলগুলি ডাউনলোড করে, তারপর সেগুলিকে আপনার লাইব্রেরিতে রিনেম, ট্যাগ এবং স্থানান্তরিত করে — এই সব কিছুই SickBeard এবং SickChill দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি পরিমার্জিত ওয়েব UI থেকে পরিচালিত হয়।
একটি VPS-এ Medusa সেলফ-হোস্ট করলে আপনার টিভি অটোমেশন 24/7 চালু থাকে, যাতে পর্বগুলি প্রকাশের কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার লাইব্রেরিতে চলে আসে। এটি Plex, Jellyfin, Emby এবং বৃহত্তর Servarr ইকোসিস্টেমের সাথে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় এবং নেটিভ প্লাগইনগুলির মাধ্যমে কার্যত প্রতিটি Newznab এবং Torznab ইনডেক্সারের সাথে কাজ করে।
Medusa-এর মূল ফিচারগুলো
শো এবং পর্ব ট্র্যাকিং
TVDB, TVMaze, বা IMDb থেকে শো যোগ করুন এবং মেডুসা ইনডেক্সারে নতুন পর্বগুলি আসার সাথে সাথে প্রতিটি সিজন পর্যবেক্ষণ করে।
গুণমান পছন্দের প্রোফাইল
প্রতিটি শো-এর জন্য গুণমান, রেজোলিউশন, কোডেক এবং ভাষার পছন্দগুলি সংজ্ঞায়িত করুন যাতে একাধিক প্রার্থী উপস্থিত হলে সঠিক রিলিজটি নির্বাচিত হয়।
নেটিভ ইনডেক্সার সমর্থন
Newznab এবং Torznab ইনডেক্সারগুলির জন্য বিল্ট-ইন প্লাগইন, এছাড়াও NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, এবং rTorrent-এর জন্য সরাসরি সমর্থন।
সাবটাইটেল অনুসন্ধান
প্রতিটি ডাউনলোডের পর আপনার পছন্দের ভাষায় মিলে যাওয়া সাবটাইটেলের জন্য OpenSubtitles, Addic7ed, এবং Podnapisi অনুসন্ধান করে।
পোস্ট-প্রসেসিং অটোমেশন
ডাউনলোড করা ফাইলগুলির নাম পরিবর্তন করে, ট্যাগ করে এবং Plex/Jellyfin/Emby-সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডার বিন্যাসে সরিয়ে দেয়, কোনো ম্যানুয়াল সাজানো ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Medusa রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।