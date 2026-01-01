এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Notifiarr স্থাপন করুন।
Notifiarr.com-এর জন্য একটি সমন্বিত ক্লায়েন্ট যা আপনার মিডিয়া স্ট্যাককে শক্তিশালী নোটিফিকেশন এবং অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোর সাথে যুক্ত করে।
Notifiarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Notifiarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Notifiarr.com পরিষেবার জন্য Notifiarr একটি স্ব-হোস্টেড ক্লায়েন্ট, যা আপনার মিডিয়া অটোমেশন স্ট্যাক — Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, এবং Plex সহ — এবং একটি কেন্দ্রীভূত নোটিফিকেশন সিস্টেমের মধ্যে গভীর ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে। এটি আপনার স্থানীয় পরিষেবা এবং Notifiarr.com-এর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে, ইভেন্ট রিলে করে, কাস্টম ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করে এবং Discord, Slack, ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে রিয়েল-টাইম অ্যালার্ট সরবরাহ করে।
আপনার নিজের VPS-এ Notifiarr ক্লায়েন্ট চালানোর মাধ্যমে, আপনি ইন্টারনেটে পৃথক পরিষেবাগুলিকে উন্মুক্ত না করেই আপনার মিডিয়া স্ট্যাক ইন্টিগ্রেশনগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন। একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে সবকিছু কনফিগার করুন, সিস্টেমের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করুন এবং যেখানে আপনার প্রয়োজন ঠিক সেখানেই নোটিফিকেশনগুলি রুট করুন।
Notifiarr-এর মূল ফিচারগুলো
Starr অ্যাপ একীকরণ
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr এবং আরও অনেক কিছু সংযুক্ত করুন যাতে মিডিয়া ইভেন্ট রিলে করা যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্টম বিজ্ঞপ্তি ট্রিগার করা যায়।
Discord নোটিফিকেশন
মিডিয়া আর্টওয়ার্ক, মেটাডেটা এবং অ্যাকশন বাটন সহ সমৃদ্ধ, কাস্টমাইজযোগ্য বিজ্ঞপ্তিগুলি ডিসকর্ড চ্যানেলগুলিতে বিতরণ করুন।
সিস্টেম স্বাস্থ্য মনিটরিং
স্বয়ংক্রিয় সতর্কীকরণ সহ একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে ডিস্কের স্থান, সিপিইউ, মেমরি এবং ড্রাইভের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করুন।
প্লেক্স ও টটুলি সহায়তা
আপনার প্লেক্স মিডিয়া সার্ভার থেকে সরাসরি এখন-চলমান আপডেট, প্লেব্যাক ইভেন্ট এবং ব্যবহারকারীর কার্যকলাপের বিজ্ঞপ্তিগুলি পান।
বহু-প্ল্যাটফর্ম অ্যালার্ট
নমনীয় বিতরণের জন্য ডিসকর্ডের পাশাপাশি স্ল্যাক, টেলিগ্রাম, ইমেল এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞপ্তিগুলি রুট করুন।
কেন Hostinger-এ Notifiarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।