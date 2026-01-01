এক ক্লিকে কোলাবোরা অনলাইন স্থাপন করুন।
লিবারঅফিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুট যা দলগুলিকে ব্রাউজারে নথি, স্প্রেডশীট এবং উপস্থাপনা সহ-সম্পাদনা করতে দেয়।
Collabora Online-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Collabora Online দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Collabora Online হল একটি স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুট যা LibreOffice প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে। দলগুলি Nextcloud, Seafile, বা Pydio Cells-এর মতো ফাইল স্টোরেজ অ্যাপ থেকে সরাসরি Word, Excel, এবং PowerPoint ডকুমেন্টগুলি খোলে এবং সেগুলিকে রিয়েল টাইমে লাইভ কার্সার, মন্তব্য, পরিবর্তন ট্র্যাকিং এবং তাৎক্ষণিক প্রিভিউ সহ সহ-সম্পাদনা করে — কোনো ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট, Microsoft 365, বা Google Workspace-এর প্রয়োজন নেই।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Collabora স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে প্রতিটি ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট এবং প্রেজেন্টেশন রাখে। আপনার দলকে ক্লাউড অফিস স্যুটের জন্য একটি সম্পূর্ণ অন-প্রেমিস প্রতিস্থাপন দিতে, সম্পূর্ণ ফাইল-ফরম্যাট সামঞ্জস্য এবং কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি ছাড়াই, এই ক্যাটালগের ফাইল স্টোরেজ অ্যাপগুলির মধ্যে একটির সাথে এটিকে যুক্ত করুন।
Collabora Online-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক ব্যবহারকারী একই Word, Excel, বা PowerPoint ফাইল একই সাথে লাইভ কার্সার, মন্তব্য এবং তাৎক্ষণিক পরিবর্তন সিঙ্ক্রোনাইজেশন সহ সম্পাদনা করে।
Microsoft Office সামঞ্জস্য
OOXML ফরম্যাটের নেটিভ লিব্রেঅফিস রেন্ডারিং-এর কারণে, .docx, .xlsx, এবং .pptx ফাইলগুলি রূপান্তর ক্ষতি ছাড়াই খুলুন এবং সংরক্ষণ করুন।
ফাইল স্টোরেজের সাথে একত্রিত হয়
হোস্ট অ্যাপে কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই নেক্সটক্লাউড, সিফাইল, পাইডিও সেলস এবং অন্যান্য WOPI-সচেতন ফাইল সার্ভারে সংযুক্ত হয়।
পরিবর্তন এবং মন্তব্য ট্র্যাক করুন
ডেস্কটপ অফিস স্যুটগুলির মতো পরিচিত ট্র্যাক-চেঞ্জ মোড, ইনলাইন মন্তব্য, পরামর্শ এবং সংস্করণ ইতিহাস সহ নথিগুলি পর্যালোচনা করুন।
মোবাইল এবং ট্যাবলেটের জন্য উপযুক্ত
স্পর্শ-অপ্টিমাইজড এডিটর ইন্টারফেস ফোন, ট্যাবলেট এবং ক্রোমবুকে কাজ করে যাতে অবদানকারীরা যেকোনো ডিভাইস থেকে সম্পাদনা করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Collabora Online রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।