এক ক্লিকে মারেটা ডিপ্লয় করুন।
স্ব-হোস্টেড ওয়েব কন্টেন্ট প্রক্সি যা বিভ্রান্তিমুক্ত, ট্র্যাকিং-মুক্ত পড়ার জন্য নিবন্ধগুলি পুনরুদ্ধার করে এবং পরিষ্কার করে।
Marreta-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Marreta দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মারেটা হল একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েব প্রক্সি যা ওয়েব পেজগুলি ফেচ করে এবং প্রসেস করে যাতে ট্র্যাকিং কুকিজ, বিজ্ঞাপন এবং অ্যাক্সেস বাধা থেকে মুক্ত পরিষ্কার, পঠনযোগ্য সংস্করণ সরবরাহ করা যায়। এটি URL গুলিকে স্বাভাবিক করে, HTML আউটপুট থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে দেয় এবং ফলাফলগুলি স্থানীয়ভাবে ক্যাশে করে যাতে বারবার পড়া তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে আসে। কাস্টম প্রতি-ডোমেন নিয়মগুলি আপনাকে নির্দিষ্ট সাইটগুলি কীভাবে পরিষ্কার এবং রেন্ডার করা হবে তা সূক্ষ্ম-টিউন করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ মারেটা চালানোর অর্থ হল সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে ঘটে — কোনো তৃতীয় পক্ষের রিডিং পরিষেবা আপনার ব্রাউজিং ইতিহাস পায় না। ফলাফল হল ক্লাউড-ভিত্তিক রিডার প্রক্সিগুলির একটি ব্যক্তিগত, দ্রুত এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত বিকল্প, যেখানে ব্যবহারের কোনো সীমা নেই এবং আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না।
Marreta-এর মূল ফিচারগুলো
ইউআরএল পরিষ্কারকরণ এবং স্বাভাবিককরণ
ফেচ করার আগে ইউআরএল থেকে ট্র্যাকিং প্যারামিটার, রিডাইরেক্ট এবং কোয়েরি নয়েজ সরিয়ে দেয়, প্রতিবার পরিষ্কার ক্যানোনিকাল লিঙ্ক তৈরি করে।
কুকি-মুক্ত কন্টেন্ট আহরণ
কুকিজ বা শনাক্তকারী হেডার ছাড়াই পৃষ্ঠাগুলি পুনরুদ্ধার করে, কুকি সম্মতি পপআপ এবং কুকি-ভিত্তিক অ্যাক্সেস গেটগুলি বাইপাস করে।
HTML অপ্টিমাইজেশান
বিজ্ঞাপন, স্ক্রিপ্ট, পপআপ এবং বিষয়বস্তু-বহির্ভূত উপাদানগুলি সরিয়ে পৃষ্ঠার একটি পরিষ্কার, দ্রুত লোড হওয়া সংস্করণ সরবরাহ করে।
বুদ্ধিমান ক্যাশিং
প্রক্রিয়াকৃত পৃষ্ঠাগুলি স্থানীয়ভাবে ক্যাশে করে যাতে বারবার ভিজিট উৎস পৃষ্ঠাটি পুনরায় আনা বা পুনরায় প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই অবিলম্বে ফিরে আসে।
ডোমেইন-ভিত্তিক কাস্টম নিয়মাবলী
যেকোনো ডোমেনের জন্য আউটপুট সূক্ষ্ম-সুরক্ষিত করতে সাইট-নির্দিষ্ট CSS অপসারণ, জাভাস্ক্রিপ্ট ইনজেকশন এবং কাস্টম হেডার বা কুকি নিয়ম প্রয়োগ করুন।
JSON API অ্যাক্সেস
প্রতিটি প্রক্রিয়াকৃত URL একটি JSON API প্রতিক্রিয়া হিসাবেও উপলব্ধ, যা Marreta-কে অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোতে একত্রিত করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Marreta রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।