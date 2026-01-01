এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ByteStash স্থাপন করুন।
ডেভেলপার এবং দলগুলির জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং ঐচ্ছিক SSO সহ স্ব-হোস্টেড কোড স্নিপেট ম্যানেজার।
ByteStash-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ByteStash দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ByteStash হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা একটি একক অনুসন্ধানযোগ্য লাইব্রেরিতে কোড স্নিপেট সংরক্ষণ, সংগঠিত এবং শেয়ার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পূর্ণ সিনট্যাক্স হাইলাইটিং সহ ডজনখানেক প্রোগ্রামিং ভাষা সমর্থন করে, আপনাকে ভাষা বা কীওয়ার্ড দ্বারা ফিল্টার করতে, দ্রুত অ্যাক্সেসের জন্য পছন্দেরগুলি পিন করতে এবং প্রাপকদের অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন ছাড়াই সর্বজনীনভাবে স্নিপেট শেয়ার করতে দেয়।
ক্লাউড-ভিত্তিক স্নিপেট টুলগুলির বিপরীতে, ByteStash সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটি লাইটওয়েট SQLite ডেটাবেস সহ চলে — কোনো বাহ্যিক পরিষেবার প্রয়োজন হয় না। এটি সোয়াগার ডকুমেন্টেশন এবং ঐচ্ছিক OpenID Connect ইন্টিগ্রেশন সহ একটি সম্পূর্ণ REST API সরবরাহ করে, যা এটিকে একক ডেভেলপার এবং কেন্দ্রীভূত পরিচয় ব্যবস্থাপনা ব্যবহারকারী দলগুলির জন্য সমানভাবে উপযুক্ত করে তোলে।
ByteStash-এর মূল ফিচারগুলো
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং
কয়েক ডজন প্রোগ্রামিং ভাষা সমর্থন করে যাতে প্রতিটি স্নিপেট সঠিক, পঠনযোগ্য সিনট্যাক্স কালারিং সহ রেন্ডার করা হয়।
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য অনুসন্ধান
আপনার সম্পূর্ণ স্নিপেট লাইব্রেরি ভাষা, কীওয়ার্ড বা ট্যাগ দ্বারা অনুসন্ধান ও ফিল্টার করুন, যাতে আপনার যা প্রয়োজন তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন।
পাবলিক শেয়ারিং
সর্বজনীন লিঙ্কের মাধ্যমে পৃথক স্নিপেট বা সংগ্রহ শেয়ার করুন — প্রাপকদের সেগুলি দেখতে কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই।
REST API অ্যাক্সেস
বিল্ট-ইন সোয়াগার ডকুমেন্টেশন সহ সম্পূর্ণ CRUD API আপনাকে স্ক্রিপ্ট, এডিটর বা CI পাইপলাইনে স্নিপেট পুনরুদ্ধার একত্রিত করতে দেয়।
SSO একীকরণ
যে দলগুলি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীভূত পরিচয় ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করছে, তাদের জন্য একক সাইন-অন সক্ষম করতে যেকোনো OpenID Connect প্রদানকারীকে সংযুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ ByteStash রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।