এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে পিঞ্চফ্ল্যাট স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ইউটিউব মিডিয়া ম্যানেজার যা আপনার পছন্দের চ্যানেল এবং প্লেলিস্ট থেকে নতুন ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে, কোনো ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই।
Pinchflat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pinchflat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pinchflat হল একটি স্ব-হোস্টেড ইউটিউব কন্টেন্ট ম্যানেজার যা yt-dlp এর উপর নির্মিত এবং চ্যানেল ও প্লেলিস্ট থেকে ভিডিও ডাউনলোড ও সংগঠিত করা স্বয়ংক্রিয় করে। একবার একটি নিয়ম সেট করুন — Pinchflat পর্যায়ক্রমে নতুন কন্টেন্ট পরীক্ষা করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে, Plex, Jellyfin, এবং Kodi লাইব্রেরির জন্য প্রথম শ্রেণীর সমর্থন সহ যাতে আপনার মিডিয়া সেন্টার কোনো ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই আপ টু ডেট থাকে।
আপনার VPS-এ Pinchflat চালানো আপনার বাড়ির ব্যান্ডউইথ বা কম্পিউটারকে ব্যস্ত না রেখে ডাউনলোডগুলি 24/7 চালু রাখে। SponsorBlock ইন্টিগ্রেশন স্পনসর করা অংশগুলি এড়িয়ে যায়, RSS ফিড জেনারেশন চ্যানেলগুলিকে পডকাস্ট ফিডে পরিণত করে, এবং ঐচ্ছিক স্বয়ংক্রিয়-মুছে ফেলা আপনার লাইব্রেরি বাড়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টোরেজ পরিচালনা করে।
Pinchflat-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় চ্যানেল ডাউনলোডসমূহ
চ্যানেল বা প্লেলিস্টের জন্য নিয়ম সেট করুন এবং পিঞ্চফ্ল্যাট পর্যায়ক্রমে নতুন আপলোডগুলি পরীক্ষা করে, কোনো ম্যানুয়াল ট্রিগার ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলি ডাউনলোড করে।
মিডিয়া সেন্টার ইন্টিগ্রেশন
Plex, Jellyfin, এবং Kodi-এর জন্য প্রথম-শ্রেণীর সমর্থন সহ একটি শক্তিশালী নামকরণ সিস্টেম যা আপনার মিডিয়া সার্ভার যেমনটি আশা করে, ঠিক সেভাবেই ফাইলগুলিকে সংগঠিত করে।
স্পনসরব্লক সাপোর্ট
কমিউনিটি-সোর্সড স্পনসরব্লক ডেটা ব্যবহার করে ডাউনলোড করা ভিডিও থেকে স্পনসর করা অংশ, ইন্ট্রো এবং আউটরো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যায় বা কেটে দেয়।
আরএসএস ফিড তৈরি
ইউটিউব চ্যানেল এবং প্লেলিস্টগুলিকে আরএসএস ফিডে রূপান্তর করে যাতে আপনি যেকোনো পডকাস্ট বা ফিড রিডার অ্যাপে ভিডিও নির্মাতাদের অনুসরণ করতে পারেন।
স্মার্ট স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা
আপনার আর্কাইভ বাড়ার সাথে সাথে ডিস্কের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে বয়স বা সংখ্যা অনুসারে পুরোনো বিষয়বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার কনফিগারেশন করুন।
কেন Hostinger-এ Pinchflat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।