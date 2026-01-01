এক ক্লিকে LibreChat স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট প্ল্যাটফর্ম যা OpenAI, Anthropic, Google Gemini, এবং স্থানীয় মডেলগুলির জন্য একটি সমন্বিত ইন্টারফেস প্রদান করে।
LibreChat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibreChat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LibreChat হলো একটি স্ব-হোস্টেড ChatGPT বিকল্প যার 15,000 এর বেশি GitHub স্টার রয়েছে, যা আপনাকে একাধিক AI প্রদানকারীর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য একটি একক, পরিমার্জিত ইন্টারফেস দেয়। এটি OpenAI GPT মডেল, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI এবং Ollama-এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে হোস্ট করা মডেলগুলিকে সমর্থন করে — সবগুলি একটি একক ডেপ্লয়মেন্ট থেকে, বিভিন্ন ভেন্ডর ড্যাশবোর্ডের মধ্যে ঘোরাঘুরি না করে।
এই টেমপ্লেটটি সম্পূর্ণ LibreChat স্ট্যাককে একত্রিত করে: কথোপকথন সংরক্ষণের জন্য MongoDB, সম্পূর্ণ-টেক্সট চ্যাট ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য MeiliSearch এবং RAG ডকুমেন্ট কোয়েরির জন্য একটি PostgreSQL ভেক্টর ডেটাবেস। আপনার নিজের VPS-এ এটি চালানো সংবেদনশীল কথোপকথন আপনার অবকাঠামোতে রাখে, একই সাথে আপনাকে API কী, ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস এবং খরচ ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
LibreChat-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রদানকারী এআই অ্যাক্সেস
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI, এবং স্থানীয় Ollama মডেলগুলি সংযুক্ত করুন এবং একটি একক চ্যাট সেশনে সেগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
RAG নথি ক্যোয়ারি
নথি আপলোড করুন এবং অন্তর্নির্মিত pgvector-চালিত পুনরুদ্ধার পাইপলাইন ব্যবহার করে যেকোনো সংযুক্ত এআই মডেলের সাহায্যে সেগুলিতে প্রশ্ন করুন।
কথোপকথন অনুসন্ধান
আপনার সম্পূর্ণ কথোপকথনের ইতিহাস জুড়ে MeiliSearch দ্বারা চালিত পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে দ্রুত অতীতের চ্যাটগুলি খুঁজুন।
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
ইমেল/পাসওয়ার্ড লগইন সহ একাধিক ব্যবহারকারী নিবন্ধন করুন, কেন্দ্রীয়ভাবে API কী অ্যাক্সেস পরিচালনা করুন এবং প্রতি-ব্যবহারকারী টোকেন ব্যবহার ট্র্যাক করুন।
সম্পূর্ণ গোপনীয়তা
সমস্ত এআই কথোপকথন এবং আপলোড করা নথি আপনার ভিপিএস-এ থাকে — আপনার নির্বাচিত এআই প্রদানকারী এপিআই-এর বাইরে কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা সংগ্রহ হয় না।
কেন Hostinger-এ LibreChat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।