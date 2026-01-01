এক ক্লিকে Rallly স্থাপন করুন।
গ্রুপ, টিম এবং টাইমজোন জুড়ে সম্মিলিতভাবে সেরা তারিখ ও সময় বেছে নেওয়ার জন্য একটি সেলফ-হোস্টেড শিডিউলিং টুল।
Rallly-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rallly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
র্যালি হল একটি গোপনীয়তা-বান্ধব ওপেন-সোর্স সময়সূচী এবং গ্রুপ-পোল টুল যা ডুডল এবং অনুরূপ SaaS অ্যাপগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আয়োজকরা প্রস্তাবিত তারিখ/সময় বিকল্পগুলির সাথে একটি পোল তৈরি করেন, একটি লিঙ্ক শেয়ার করেন এবং উত্তরদাতারা তাদের জন্য কোন স্লটগুলি উপযুক্ত তা বেছে নেন — অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোনও অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই। আয়োজকের ড্যাশবোর্ড তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লটগুলিকে হাইলাইট করে, যা চূড়ান্ত সময় নিশ্চিত করা সহজ করে তোলে।
আপনার VPS-এ র্যালি স্ব-হোস্ট করা অংশগ্রহণকারীদের ইমেল, প্রতিক্রিয়া ডেটা এবং মিটিংয়ের বিষয়গুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে, তৃতীয় পক্ষের সময়সূচী পরিষেবার পরিবর্তে। প্ল্যাটফর্মটি একাধিক টাইমজোন, লক করা বিকল্প, কাস্টম ব্র্যান্ডিং এবং আয়োজকদের জন্য ইমেল ম্যাজিক-লিঙ্ক প্রমাণীকরণ সমর্থন করে এবং পুরো স্ট্যাকটি একটি একক Next.js কন্টেইনার এবং PostgreSQL-এর উপর চলে — ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ছোট, একটি ছোট দল বা ক্লাবের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী।
Rallly-এর মূল ফিচারগুলো
গ্রুপের তারিখের পোল
একাধিক তারিখ এবং সময় বিকল্প প্রস্তাব করুন, আমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপলব্ধতা সংগ্রহ করুন এবং সেরা সময় স্লটটি খুঁজে বের করুন — প্রতিটি পোলের জন্য ফি ছাড়াই ডুডল-স্টাইলের পোল।
সময় অঞ্চল সচেতন
প্রতিটি উত্তরদাতার স্থানীয় সময় অঞ্চলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি বিকল্প প্রদর্শন করুন যাতে বিতরণ করা দলগুলি মানসিক গণনা ছাড়াই সময় বেছে নিতে পারে।
গুরুত্বহীন প্রতিক্রিয়া
আমন্ত্রিতরা একটি নাম এবং ঐচ্ছিক ইমেল দিয়ে ভোট দেন — কোনো সাইনআপ নেই, কোনো পাসওয়ার্ড নেই, কোনো বাধা নেই — যখন আয়োজকরা পোল পরিচালনার জন্য অ্যাকাউন্ট রাখেন।
ম্যাজিক-লিংক লগইন
আয়োজকরা পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে ইমেল করা ম্যাজিক লিঙ্কের মাধ্যমে সাইন ইন করেন, সুবিধার ত্যাগ না করে প্রমাণপত্রের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ছোট রাখেন।
লক করা এবং লুকানো বিকল্পগুলি
একটি নির্বাচিত বিকল্প লক করুন যাতে প্রতিক্রিয়াগুলি স্থির থাকে, অথবা ভোটিং শেষ হওয়ার পর বিকল্পগুলি লুকিয়ে রাখুন — এটি চূড়ান্ত পছন্দ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর, যাতে আর কোনো পরিবর্তন না হয়।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
আপনার নিজস্ব সাইটের নাম, লোগো এবং থিম সেট করুন যাতে পোলগুলি একটি জেনেরিক SaaS ল্যান্ডিং পৃষ্ঠার পরিবর্তে আপনার সংস্থার অংশ বলে মনে হয়।
কেন Hostinger-এ Rallly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।