এক ক্লিকে ইনস্টলেশন করুন Ombi।
Plex, Emby, এবং Jellyfin-এর জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড রিকোয়েস্ট সিস্টেম — ইউজাররা মুভি এবং শো-এর জন্য রিকোয়েস্ট করেন, আপনি অ্যাপ্রুভ করেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করেন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ombi দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Ombi হলো একটি স্ট্যান্ডার্ড সেল্ফ-হোস্টেড রিকোয়েস্ট সিস্টেম, যা Plex, Emby, অথবা Jellyfin ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর জন্য। ইউজাররা তাদের বিদ্যমান মিডিয়া-সার্ভার অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করতে পারেন এবং একটি পরিমার্জিত মোবাইল-বান্ধব ওয়েব UI-এর মাধ্যমে মুভি, টিভি শো, মিউজিক অ্যালবাম, ও 4K কন্টেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারেন। প্রতিটি রিকোয়েস্ট একটি কনফিগারযোগ্য অ্যাপ্রুভাল কিউতে যায়, তারপর অ্যাপ্রুভ করা আইটেমগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে Sonarr, Radarr, Lidarr, অথবা CouchPotato-তে ফরোয়ার্ড করা হয় পূরণের জন্য।
একটি VPS-এ Ombi সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার ইউজারদের আপনার মিডিয়া লাইব্রেরিতে একটি পরিষ্কার "আগে জিজ্ঞাসা করুন" ফানেল দেয় এবং আপনাকে ইনকামিং রিকোয়েস্টগুলো অ্যাপ্রুভ, ডিনাই, বা ব্যাচ-হ্যান্ডেল করার জন্য একটি একক স্থান দেয় — আপনার Arr অ্যাডমিন প্যানেলগুলো পরিবারের কাছে উন্মুক্ত না করেই।
Ombi-এর মূল ফিচারগুলো
Plex, Emby, এবং Jellyfin লগইন
ব্যবহারকারীরা তাদের বিদ্যমান মিডিয়া-সার্ভার শংসাপত্র ব্যবহার করে সাইন ইন করেন যাতে পরিচালনা করার জন্য কোনো আলাদা অ্যাকাউন্ট না থাকে এবং অনুমতিগুলি সিঙ্ক থাকে।
সিনেমা, টিভি, সঙ্গীত এবং 4K অনুরোধ
প্রতি-শ্রেণী কোটা, প্রতি-ব্যবহারকারী সীমা এবং অনুমোদনের নিয়মাবলী আপনাকে ম্যানুয়াল তদারকি ছাড়াই প্রতিটি দর্শক কী অনুরোধ করতে পারে তা তৈরি করতে দেয়।
Arr এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পূরণ
অনুমোদিত অনুরোধগুলি Sonarr, Radarr, এবং Lidarr-এর REST API-এর মাধ্যমে সরাসরি প্রবাহিত হয় যাতে বিষয়বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড হয়, প্রক্রিয়া হয় এবং লাইব্রেরিতে আসে।
রিকোয়েস্ট নোটিফিকেশন
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, ইমেল, এবং মোবাইল-অ্যাপ পুশ নোটিফিকেশন অনুরোধগুলি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে অ্যাডমিন এবং ব্যবহারকারীদের আপডেট রাখে।
মোবাইল-বান্ধব UI এবং অ্যাপস
পরিমার্জিত প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব UI এবং iOS ও Android সহচর অ্যাপ পরিবারের সদস্যদের যেকোনো ডিভাইস থেকে বিষয়বস্তু অনুরোধ ও ট্র্যাক করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Ombi রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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