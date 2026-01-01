Open Archiver-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেন আর্কাইভ স্থাপন করুন।

জিমেইল, মাইক্রোসফট ৩৬৫, আইম্যাপ এবং পিএসটি আমদানির জন্য সম্মতি-সম্মত উন্মুক্ত-উৎস ইমেল সংরক্ষণ, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেন আর্কাইভ স্থাপন করুন।

Open Archiver-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Open Archiver দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ওপেন আর্কাইভ একটি স্ব-হোস্টেড, কমপ্লায়েন্স-গ্রেড ইমেল আর্কাইভ করার প্ল্যাটফর্ম যা Gmail, Microsoft 365, জেনেরিক IMAP সার্ভার এবং বাল্ক PST বা MBOX ফাইল থেকে বার্তাগুলিকে একটি টেম্পার-প্রুফ স্থানীয় আর্কাইভে গ্রহণ করে। ইমেলগুলি স্ট্যান্ডার্ড .eml ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়, ডুপ্লিকেট অপসারণ করা হয়, সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় এবং Apache Tika অ্যাটাচমেন্ট পার্সিং সহ Meilisearch দ্বারা ইন্ডেক্স করা হয়, যাতে PDF, Word ডকুমেন্ট এবং স্প্রেডশীটের প্রতিটি শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে।

ওপেন আর্কাইভ স্ব-হোস্ট করা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে প্রতিটি বার্তা, অ্যাটাচমেন্ট এবং অ্যাক্সেস লগ রাখে, যখন এটি নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলির নির্ভর করা ধরে রাখা, আইনি-হোল্ড এবং অডিট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। ফাইল হ্যাশ টেম্পারিং সনাক্ত করে, ধরে রাখার নীতিগুলি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করে এবং একটি অপরিবর্তনীয় অডিট ট্রেইল প্রতিটি অ্যাক্সেস রেকর্ড করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Open Archiver-এর মূল ফিচারগুলো

সর্বজনীন ইমেল গ্রহণ

Gmail, Microsoft 365, জেনেরিক IMAP মেলবক্স, PST আর্কাইভ, MBOX ফাইল, অথবা জিপ করা .eml এক্সপোর্টের সাথে সংযোগ করুন এককালীন মাইগ্রেশন এবং নিরবচ্ছিন্ন রিয়েল-টাইম সিঙ্কের জন্য।

অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে সার্চ করুন

Meilisearch প্রতিটি ইমেল বডি ইন্ডেক্স করে যখন Apache Tika PDF, DOCX, XLSX, এবং অন্যান্য সংযুক্তি থেকে টেক্সট বের করে যাতে অনুসন্ধানগুলি ডকুমেন্টের ভিতরে পৌঁছাতে পারে।

বিকৃতি-প্রতিরোধী সংরক্ষণ

প্রতিটি আর্কাইভ করা ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্ট ইনজেশনের সময় হ্যাশ করা হয়, সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় এবং একটি ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট দিয়ে যাচাই করা হয় যাতে যেকোনো পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা যায়।

ধারণ এবং নিরীক্ষা পথ

সুনির্দিষ্ট ধারণ নীতিগুলি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করে, যখন একটি অপরিবর্তনীয় নিরীক্ষা লগ সম্মতি প্রতিবেদনের জন্য কে কখন কোন বার্তা অ্যাক্সেস করেছে তা রেকর্ড করে।

সংযোগযোগ্য স্টোরেজ

স্থাপন পরিবর্তন না করে, আর্কাইভ করা ইমেলগুলি স্থানীয় VPS ফাইলসিস্টেমে অথবা AWS S3 বা MinIO-এর মতো যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে সংরক্ষণ করুন।

থ্রেড পুনর্গঠন

কথোপকথন আবিষ্কার উত্তর এবং ফরোয়ার্ডগুলিকে সম্পূর্ণ থ্রেডে একত্রিত করে যাতে তদন্তকারীরা যেকোনো বার্তার সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট একটি দৃশ্যে পর্যালোচনা করতে পারে।

কেন Hostinger-এ Open Archiver রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

শুরু করুন

ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন

Buzz

Buzz

স্ব-হোস্টেড ওয়ার্কস্পেস যেখানে মানুষ এবং এআই এজেন্টরা একই কক্ষ ভাগ করে নেয়

সিলেক্ট করুন
Apache Answer

Apache Answer

টিম নলেজ শেয়ারিং এবং কমিউনিটি বিল্ডিং এর জন্য ওপেন-সোর্স প্রশ্ন-উত্তর প্ল্যাটফর্ম

সিলেক্ট করুন
Artalk

Artalk

গো ব্যাকএন্ড এবং এম্বেডযোগ্য জেএস উইজেট সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সিস্টেম

সিলেক্ট করুন
সব অ্যাপ্লিকেশন দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।