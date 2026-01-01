এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেন আর্কাইভ স্থাপন করুন।
জিমেইল, মাইক্রোসফট ৩৬৫, আইম্যাপ এবং পিএসটি আমদানির জন্য সম্মতি-সম্মত উন্মুক্ত-উৎস ইমেল সংরক্ষণ, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ।
Open Archiver-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Archiver দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন আর্কাইভ একটি স্ব-হোস্টেড, কমপ্লায়েন্স-গ্রেড ইমেল আর্কাইভ করার প্ল্যাটফর্ম যা Gmail, Microsoft 365, জেনেরিক IMAP সার্ভার এবং বাল্ক PST বা MBOX ফাইল থেকে বার্তাগুলিকে একটি টেম্পার-প্রুফ স্থানীয় আর্কাইভে গ্রহণ করে। ইমেলগুলি স্ট্যান্ডার্ড .eml ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়, ডুপ্লিকেট অপসারণ করা হয়, সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় এবং Apache Tika অ্যাটাচমেন্ট পার্সিং সহ Meilisearch দ্বারা ইন্ডেক্স করা হয়, যাতে PDF, Word ডকুমেন্ট এবং স্প্রেডশীটের প্রতিটি শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে।
ওপেন আর্কাইভ স্ব-হোস্ট করা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে প্রতিটি বার্তা, অ্যাটাচমেন্ট এবং অ্যাক্সেস লগ রাখে, যখন এটি নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলির নির্ভর করা ধরে রাখা, আইনি-হোল্ড এবং অডিট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। ফাইল হ্যাশ টেম্পারিং সনাক্ত করে, ধরে রাখার নীতিগুলি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করে এবং একটি অপরিবর্তনীয় অডিট ট্রেইল প্রতিটি অ্যাক্সেস রেকর্ড করে।
Open Archiver-এর মূল ফিচারগুলো
সর্বজনীন ইমেল গ্রহণ
Gmail, Microsoft 365, জেনেরিক IMAP মেলবক্স, PST আর্কাইভ, MBOX ফাইল, অথবা জিপ করা .eml এক্সপোর্টের সাথে সংযোগ করুন এককালীন মাইগ্রেশন এবং নিরবচ্ছিন্ন রিয়েল-টাইম সিঙ্কের জন্য।
অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে সার্চ করুন
Meilisearch প্রতিটি ইমেল বডি ইন্ডেক্স করে যখন Apache Tika PDF, DOCX, XLSX, এবং অন্যান্য সংযুক্তি থেকে টেক্সট বের করে যাতে অনুসন্ধানগুলি ডকুমেন্টের ভিতরে পৌঁছাতে পারে।
বিকৃতি-প্রতিরোধী সংরক্ষণ
প্রতিটি আর্কাইভ করা ইমেল এবং অ্যাটাচমেন্ট ইনজেশনের সময় হ্যাশ করা হয়, সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় এবং একটি ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট দিয়ে যাচাই করা হয় যাতে যেকোনো পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা যায়।
ধারণ এবং নিরীক্ষা পথ
সুনির্দিষ্ট ধারণ নীতিগুলি জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করে, যখন একটি অপরিবর্তনীয় নিরীক্ষা লগ সম্মতি প্রতিবেদনের জন্য কে কখন কোন বার্তা অ্যাক্সেস করেছে তা রেকর্ড করে।
সংযোগযোগ্য স্টোরেজ
স্থাপন পরিবর্তন না করে, আর্কাইভ করা ইমেলগুলি স্থানীয় VPS ফাইলসিস্টেমে অথবা AWS S3 বা MinIO-এর মতো যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোরেজ ব্যাকএন্ডে সংরক্ষণ করুন।
থ্রেড পুনর্গঠন
কথোপকথন আবিষ্কার উত্তর এবং ফরোয়ার্ডগুলিকে সম্পূর্ণ থ্রেডে একত্রিত করে যাতে তদন্তকারীরা যেকোনো বার্তার সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট একটি দৃশ্যে পর্যালোচনা করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Open Archiver রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।