এক ক্লিকে Gopeed স্থাপন করুন।
যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার থেকে HTTP, BitTorrent, এবং ম্যাগনেট লিঙ্ক সমর্থনকারী উচ্চ-গতির, মাল্টি-প্রোটোকল ডাউনলোড ম্যানেজার।
Gopeed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gopeed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gopeed হলো একটি ওপেন-সোর্স, হাই-স্পিড ডাউনলোড ম্যানেজার যা প্রতিটি ফাইলকে একাধিক কনকারেন্ট কানেকশনে বিভক্ত করে ট্রান্সফারকে ত্বরান্বিত করে। এটি HTTP, HTTPS, BitTorrent এবং ম্যাগনেট লিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স সাপোর্ট করে, এবং এর এক্সটেনশন সিস্টেম আপনাকে অতিরিক্ত সাইট ও প্রোটোকলের জন্য সাপোর্ট যোগ করতে দেয়। একটি ক্লিন ওয়েব ইন্টারফেস সহ একটি Go ইঞ্জিনে নির্মিত, Gopeed যেকোনো জায়গায় একই রকম চলে এবং সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্রাউজার থেকে ম্যানেজ করা হয়।
আপনার VPS-এ Gopeed সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো ডাউনলোডগুলো ডেটাসেন্টার ব্যান্ডউইথে চলে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে শেষ হয়, আপনার লোকাল ডিভাইস বা কানেকশন থেকে স্বাধীনভাবে। সম্পূর্ণ হওয়া ফাইলগুলো পরে পুনরুদ্ধারের জন্য সার্ভার-সাইডে স্টোর করা হয়, এবং আপনি ব্রাউজার এক্সটেনশন বা কমার্শিয়াল ডাউনলোড সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে আপনার ডাউনলোড হিস্ট্রি ও ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন।
Gopeed-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-সংযোগ দ্রুতকরণ
উপলব্ধ সমস্ত ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতে এবং দ্রুত শেষ করতে প্রতিটি ডাউনলোডকে একাধিক সমান্তরাল সংযোগে বিভক্ত করে।
মাল্টি-প্রোটোকল সাপোর্ট
একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে HTTP, HTTPS, BitTorrent, এবং ম্যাগনেট লিঙ্ক ব্যবহার করে ডাউনলোড করুন।
এক্সটেনশন সিস্টেম
নতুন সাইট, প্রোটোকল এবং কাস্টম ডাউনলোড আচরণের জন্য সমর্থন যোগ করতে এক্সটেনশন ইনস্টল করুন।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
একটি ওয়েব ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে প্রতিটি ডাউনলোড সারি করুন, নিরীক্ষণ করুন এবং নিয়ন্ত্রণ করুন — কোনো ক্লায়েন্ট ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।
ডেটাসেন্টার ডাউনলোড গতি
আপনার ভিপিএস-এ ডাউনলোডগুলি সম্পূর্ণ সার্ভার ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে চলে, যা আপনার স্থানীয় ডিভাইস এবং ইন্টারনেট সংযোগকে মুক্ত রাখে।
কেন Hostinger-এ Gopeed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।