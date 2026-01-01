এক ক্লিকে PsiTransfer ডিপ্লয় করুন।
মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক, পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং পুনরায় শুরুযোগ্য আপলোড সহ সহজ স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং — কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই।
PsiTransfer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PsiTransfer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PsiTransfer হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স ফাইল ট্রান্সফার পরিষেবা যা মেয়াদোত্তীর্ণ ডাউনলোড লিঙ্কের মাধ্যমে ফাইল শেয়ার করার জন্য — প্রেরক বা প্রাপকদের জন্য কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই। ফাইলগুলি আপলোড বালতিতে সংগঠিত করা হয় যেখানে কনফিগারযোগ্য ধারণ সময়কাল থাকে, যা এককালীন ডাউনলোড থেকে শুরু করে 8-সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি বালতি ঐচ্ছিকভাবে AES এনক্রিপশন সহ পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত হতে পারে এবং প্রাপকরা কিছু ইনস্টল না করেই সবকিছু একটি একক জিপ বা tar.gz আর্কাইভ হিসাবে ডাউনলোড করতে পারে।
আপনার VPS-এ PsiTransfer স্ব-হোস্ট করা ফাইল স্থানান্তরকে ব্যক্তিগত রাখে: ক্লাউড পরিষেবা দ্বারা আরোপিত কোনো আকারের সীমাবদ্ধতা নেই, তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো ফাইল মেটাডেটা পাঠানো হয় না এবং ধারণ নীতি ও স্টোরেজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। একটি ঐচ্ছিক অ্যাডমিন প্যানেল আপনাকে সক্রিয় আপলোডগুলি নিরীক্ষণ করতে এবং একটি একক সুরক্ষিত পৃষ্ঠা থেকে স্টোরেজ পরিচালনা করতে দেয়।
PsiTransfer-এর মূল ফিচারগুলো
মেয়াদোত্তীর্ণ ডাউনলোড লিঙ্ক
এককালীন ডাউনলোড থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ধারণক্ষমতা সেট করুন — ফাইল এবং তাদের লিঙ্কগুলির মেয়াদ শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলা হয়।
কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
প্রাপকরা কোনো পরিষেবাতে সাইন আপ বা লগ ইন না করেই সরাসরি একটি শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক থেকে ফাইল ডাউনলোড করে।
পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত বাকেট
যেকোনো আপলোড AES-এনক্রিপ্টেড বাকেট পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন যাতে শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট প্রাপকরা শেয়ার করা ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
পুনরায় শুরুযোগ্য আপলোড
বড় ফাইল আপলোড নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হওয়ার পর tus.io প্রোটোকল ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় শুরু হয়, যা ধীর সংযোগে ব্যর্থ স্থানান্তর প্রতিরোধ করে।
বাল্ক ডাউনলোড আর্কাইভ
প্রাপকরা একটি বাকেটের মধ্যে থাকা সমস্ত ফাইল একটি একক জিপ বা tar.gz আর্কাইভ হিসাবে এক ক্লিকে ডাউনলোড করতে পারবেন, ফাইলগুলি আলাদাভাবে ডাউনলোড না করেই।
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
সমস্ত সক্রিয় বালতি নিরীক্ষণ করুন, স্টোরেজ ব্যবহার দেখুন, এবং একটি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত অ্যাডমিন প্যানেল থেকে /admin-এ আপলোডগুলি মুছুন।
কেন Hostinger-এ PsiTransfer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।