এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত স্থাপন করুন।
মেয়াদ শেষ হওয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং পাসওয়ার্ড সুরক্ষা সহ ব্যক্তিগত এনক্রিপ্ট করা নোট শেয়ার করার জন্য একটি ন্যূনতম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন।
Enclosed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Enclosed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এটি ব্যক্তিগত, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড নোট পাঠানোর জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। নেটিভ ব্রাউজার ক্রিপ্টো API ব্যবহার করে, এটি সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই ক্লায়েন্ট-সাইডে কন্টেন্ট এনক্রিপ্ট করে — যার অর্থ হোস্টের কাছে এনক্রিপ্ট না করা টেক্সটে কখনোই অ্যাক্সেস থাকে না। নোটগুলো একবার পড়ার পর সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট হওয়ার জন্য অথবা একটি কনফিগারেবল সময়সীমার পর মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য সেট করা যেতে পারে।
আপনার VPS-এ Enclosed সেলফ-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে এনক্রিপ্টেড নোট স্টোরেজ সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে। সংবেদনশীল ক্রেডেনশিয়াল, API কি বা গোপনীয় তথ্য হ্যান্ডেল করা সংস্থাগুলো ডেটা রেসিডেন্সির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং তৃতীয় পক্ষের হোস্টেড পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করে কাস্টম মেয়াদ শেষ হওয়ার নীতি প্রয়োগ করতে পারে।
Enclosed-এর মূল ফিচারগুলো
ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন
নোটগুলি নেটিভ ওয়েব ক্রিপ্টো এপিআই ব্যবহার করে প্রেরণের আগে ব্রাউজারে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই সার্ভার কখনও এনক্রিপ্ট না করা বিষয়বস্তু দেখে না।
স্ব-ধ্বংসকারী নোটস
নোটগুলি একবার পড়ার পর বা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার পর মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সেট করুন, নিশ্চিত করে যে সংবেদনশীল তথ্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ধরে থাকে না।
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা
যেকোনো নোটে একটি ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড যোগ করুন, যার ফলে প্রাপকদের বিষয়বস্তু ডিক্রিপ্ট এবং প্রদর্শিত হওয়ার আগে প্রমাণীকরণ করতে হবে।
শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক
প্রতিটি নোট একটি অনন্য URL তৈরি করে যা ইমেল, চ্যাট বা এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে — প্রাপকের জন্য কোনো অ্যাকাউন্ট বা রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই।
হালকা স্থাপনা
ন্যূনতম রিসোর্স প্রয়োজনীয়তা সহ একক কন্টেইনার একই VPS-এ অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি এনক্লোজডকে চালানো সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Enclosed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।