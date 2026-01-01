Atomic Server-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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সহযোগী জ্ঞানভান্ডার এবং কাঠামোগত বিষয়বস্তুর জন্য ওপেন-সোর্স রিয়েলটাইম হেডলেস সিএমএস এবং গ্রাফ ডেটাবেস।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাটমিক সার্ভার স্থাপন করুন।

Atomic Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Atomic Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Atomic Server হলো একটি ওপেন-সোর্স হেডলেস সিএমএস এবং গ্রাফ ডেটাবেজ যা Atomic Data-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি RDF-এর একটি কঠোর সাবসেট যা প্রতিটি কন্টেন্টকে একটি টাইপড স্কিমা এবং একটি স্থিতিশীল URL প্রদান করে। ঐতিহ্যবাহী সিএমএসগুলির মতো নয় যা অস্বচ্ছ ব্লব সংরক্ষণ করে, Atomic Server কাঠামোগত, লিঙ্ক করা ডেটা সংরক্ষণ করে যা ক্লায়েন্ট জুড়ে রিয়েল টাইমে কোয়েরি, ভ্যালিডেট এবং সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায়।

আপনার নিজের VPS-এ Atomic Server সেলফ-হোস্ট করা আপনার নলেজ গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং টেবিলগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ভেন্ডর লক-ইন বা প্রতি-সিট ফি ছাড়াই। বিল্ট-ইন ওয়েবসকেটগুলি প্রতিটি সংযুক্ত ক্লায়েন্টে লাইভ আপডেট স্ট্রিম করে, যা এটিকে সহযোগী সরঞ্জাম, অভ্যন্তরীণ উইকি এবং কাস্টম অ্যাপগুলির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি করে তোলে যাদের একটি কাঠামোগত, রিয়েল-টাইম ব্যাকএন্ড প্রয়োজন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Atomic Server-এর মূল ফিচারগুলো

রিয়েলটাইম সিঙ্ক্রোনাইজেশন

বিল্ট-ইন ওয়েবসকেটস তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিটি সংযুক্ত ক্লায়েন্টের কাছে পরিবর্তনগুলি পৌঁছে দেয়, ফলে সহযোগী সম্পাদনা এবং লাইভ ড্যাশবোর্ড অতিরিক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই কাজ করে।

টাইপ করা নলেজ গ্রাফ

প্রতিটি রিসোর্সের একটি স্কিমা এবং অ্যাটমিক ডেটার উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য URL রয়েছে, যা আপনার বিষয়বস্তুকে এমন বৈধতা, লিঙ্কিং এবং কোয়েরি করার ক্ষমতা দেয় যা ফ্ল্যাট ডকুমেন্ট স্টোরগুলি মেলাতে পারে না।

শক্তিশালী টেবিল এডিটর

টাইপ করা কলাম, রেফারেন্স এবং বৈধতা সহ একটি স্প্রেডশীট-সদৃশ UI-তে কাঠামোগত রেকর্ডগুলি সম্পাদনা করুন — অ-প্রযুক্তিগত অবদানকারীদের জন্য একটি পরিচিত ইন্টারফেস।

পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান

সমন্বিত পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি সংস্থানকে সূচীবদ্ধ করে, একটি পৃথক ইঞ্জিন কনফিগার না করেই বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডারকে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানযোগ্য করে তোলে।

JS, React, Svelte SDKs

অফিসিয়াল ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি ডেভেলপারদের কাস্টম ফ্রন্ট-এন্ড এবং অ্যাপ তৈরি করতে দেয় যা একটি টাইপড API-এর মাধ্যমে লাইভ পরিবর্তনগুলি পড়তে, লিখতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারে।

কেন Hostinger-এ Atomic Server রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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