এক ক্লিকে changedetection.io মোতায়েন করুন।
স্ব-হোস্টেড ওয়েবসাইট পরিবর্তন নিরীক্ষণ টুল যা আপনাকে সতর্ক করে যখন বিষয়বস্তু, মূল্য, বা পৃষ্ঠার উপাদানগুলি আপডেট হয়।
changedetection.io-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
changedetection.io দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
changedetection.io হল একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েবসাইট মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো ওয়েব পৃষ্ঠার পরিবর্তন সনাক্ত করে এবং আপনাকে অবহিত করে — বিষয়বস্তুর আপডেট এবং মূল্যের ওঠানামা থেকে শুরু করে ইনভেন্টরি রিস্টক এবং নিয়ন্ত্রক সংশোধনী পর্যন্ত। এটি সাধারণ আপটাইম চেকের বাইরেও যায়, আপনাকে CSS সিলেক্টর, XPath, JSONPath, বা ভিজ্যুয়াল সিলেকশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করতে দেয় এবং এটি জাভাস্ক্রিপ্ট-রেন্ডার করা পৃষ্ঠা এবং লগইন প্রয়োজন এমন সাইটগুলি নিরীক্ষণের জন্য একটি সমন্বিত প্লেরাইট ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করে।
স্ব-হোস্টিং আপনার মনিটরিং লক্ষ্য, প্রতিযোগিতামূলক বুদ্ধিমত্তা এবং বিজ্ঞপ্তির ডেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে, আপনি কতগুলি সাইট বা কত ঘন ঘন সেগুলি নিরীক্ষণ করেন তা নির্বিশেষে কোনও প্রতি-পৃষ্ঠা বা প্রতি-চেক ফি ছাড়াই।
changedetection.io-এর মূল ফিচারগুলো
জাভাস্ক্রিপ্ট পেজ সাপোর্ট
সমন্বিত প্লেরাইট ব্রাউজার ডাইনামিক সিঙ্গেল-পেজ অ্যাপ রেন্ডার করে এবং লগইন ফ্লো পরিচালনা করে যা সাধারণ HTTP মনিটরিং টুলস পৌঁছাতে পারে না।
সুনির্দিষ্ট উপাদান লক্ষ্যকরণ
CSS সিলেক্টর, XPath, JSONPath, এবং ভিজ্যুয়াল সিলেকশন আপনাকে ঠিক সেই বিষয়বস্তু নিরীক্ষণ করতে দেয় যা গুরুত্বপূর্ণ, পুরো পৃষ্ঠার পরিবর্তে।
মূল্য এবং পুনরায় স্টক সতর্কতা
মূল্য সীমা এবং কীওয়ার্ড ট্রিগার সেট করুন যাতে আপনি শুধুমাত্র তখনই বিজ্ঞপ্তি পান যখন একটি পণ্যের দাম আপনার লক্ষ্য মূল্যের নিচে নেমে যায় অথবা আবার স্টকে আসে।
70+ নোটিফিকেশন চ্যানেল
ডিসকর্ড, স্ল্যাক, টেলিগ্রাম, ইমেল, ওয়েবহুক এবং অ্যাপরাইজ লাইব্রেরির মাধ্যমে আরও অনেক পরিষেবাতে কোনো অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই সতর্কতা পাঠান।
ডিফ ভিউ সহ পরিবর্তনের ইতিহাস
প্রতিটি সনাক্ত করা পরিবর্তন দৃশ্যত সংরক্ষণ করা হয় এবং হাইলাইট করা হয়, যাতে আপনি মূল পৃষ্ঠাটি পুনরায় পরিদর্শন না করেই ঠিক কী পরিবর্তিত হয়েছে এবং কখন পরিবর্তিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ changedetection.io রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।