এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ম্যাক্সুন স্থাপন করুন।
যেকোনো ওয়েবসাইটকে কাঠামোগত, স্বয়ংক্রিয় ডেটা নিষ্কাশন ওয়ার্কফ্লোতে পরিণত করার জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
Maxun-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Maxun দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Maxun হলো একটি ওপেন-সোর্স, নো-কোড ওয়েব ডেটা প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে কোড না লিখেই ওয়েব থেকে ডেটা এক্সট্র্যাক্ট, স্ক্র্যাপ, ক্রল এবং সার্চ করতে দেয়। একটি ভিজ্যুয়াল রেকর্ডার ব্যবহার করে, আপনি কেবল একটি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেন এবং Maxun আপনার কাজগুলোকে একটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এক্সট্র্যাকশন রোবটে পরিণত করে — কোনো প্রোগ্রামিং জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। AI-চালিত এক্সট্র্যাকশন আপনাকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করতে দেয় যে আপনি কোন ডেটা চান এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ Maxun সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার স্ক্র্যাপ করা ডেটা, শিডিউলিং এবং ইন্টিগ্রেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। প্ল্যাটফর্মটি Google Sheets, Airtable এবং ওয়েবহুকগুলিতে এক্সপোর্ট করা সমর্থন করে, এবং যারা আরও এগিয়ে যেতে চান তাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ SDK এবং CLI অন্তর্ভুক্ত করে। এই ডিপ্লয়মেন্টে ডেটা পারসিস্টেন্সের জন্য PostgreSQL এবং ফাইল স্টোরেজের জন্য MinIO অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ, প্রোডাকশন-রেডি সেটআপ দেয়।
Maxun-এর মূল ফিচারগুলো
কোড-বিহীন রেকর্ডার
আপনার ব্রাউজিং অ্যাকশন একবার রেকর্ড করুন এবং ম্যাক্সুন সেগুলিকে একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য নিষ্কাশন রোবটে রূপান্তরিত করে — কোনো কোডের প্রয়োজন নেই।
এআই ডেটা নিষ্কাশন
আপনি যে ডেটা চান তা স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণনা করুন এবং LLM-চালিত এক্সট্রাকশন আপনার জন্য তা খুঁজে বের করে কাঠামোবদ্ধ করবে।
ওয়েব ক্রলিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট ক্রল করুন, সংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠা থেকে বিষয়বস্তু আবিষ্কার এবং নিষ্কাশন করুন।
শিডিউলড রান
রোবটগুলিকে একটি সময়সূচী অনুযায়ী চালানোর জন্য সেট করুন এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনার নির্বাচিত গন্তব্যে নতুন কাঠামোগত ডেটা সরবরাহ করুন।
নমনীয় ইন্টিগ্রেশন
বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেশন সমর্থন সহ নিষ্কাশিত ডেটা সরাসরি গুগল শীটস, এয়ারটেবল, অথবা যেকোনো ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্টে এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ Maxun রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।