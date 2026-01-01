এক ক্লিকে ProjectSend স্থাপন করুন।
পেশাদার ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট, ডাউনলোড ট্র্যাকিং এবং এজেন্সি ও ব্যবসার জন্য গ্রানুলার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ।
ProjectSend-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ProjectSend দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ProjectSend হল একটি ওপেন-সোর্স ফাইল ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম যা এমন ব্যবসার জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের জনসাধারণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টদের সাথে ফাইল শেয়ার করতে হয়। প্রতিটি ক্লায়েন্ট তাদের নিজস্ব লগইন পায় এবং শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্ধারিত ফাইলগুলি দেখতে পায়, যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা প্রতিটি ডাউনলোড ট্র্যাক করে, সংবেদনশীল উপকরণগুলিতে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সেট করে এবং প্রাপকরা নতুন আপলোড অ্যাক্সেস করলে বিজ্ঞপ্তি পায় — যা জেনেরিক ক্লাউড স্টোরেজ লিঙ্কের একটি জবাবদিহিমূলক, ব্র্যান্ডেড বিকল্প তৈরি করে।
আপনার VPS-এ ProjectSend হোস্ট করা গোপনীয় ক্লায়েন্ট ফাইলগুলি — চুক্তি, আর্থিক নথি, ডিজাইন অ্যাসেট — আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে, যেখানে কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি নেই, কোনো স্টোরেজ ক্যাপ নেই এবং আপনার ব্যবসার পরিচয়ের সাথে ব্র্যান্ডিং কাস্টমাইজ করার ক্ষমতা রয়েছে।
ProjectSend-এর মূল ফিচারগুলো
প্রতি-ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি ক্লায়েন্ট একটি ডেডিকেটেড লগইন পায় এবং শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্ধারিত ফাইলগুলি দেখতে পায়, প্রতিটি সম্পর্ককে ব্যক্তিগত এবং সুসংগঠিত রেখে কোনো শেয়ার করা পাবলিক লিঙ্ক ছাড়াই।
ডাউনলোড ট্র্যাকিং
বিস্তারিত কার্যকলাপ লগ ঠিক কে কখন কোন ফাইল ডাউনলোড করেছে তা দেখায়, সম্মতির জন্য ডেলিভারির প্রমাণ সরবরাহ করে এবং "আপনি কি এটি পেয়েছেন?" ইমেলগুলি হ্রাস করে।
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
সংবেদনশীল নথিপত্রগুলিতে স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় সেট করুন যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অ্যাক্সেস বাতিল হয়ে যায়, ম্যানুয়াল পরিষ্কার করা ছাড়াই ঝুঁকি হ্রাস করে।
ইমেল নোটিফিকেশন
নতুন ফাইল উপলব্ধ হলে গ্রাহকরা স্বয়ংক্রিয় ইমেল পান, যার ফলে প্রতিটি আপলোডের পর তাদের আলাদাভাবে জানানোর প্রয়োজন হয় না।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
কাস্টমাইজযোগ্য থিম এবং লোগো একটি পেশাদার, হোয়াইট-লেবেলযুক্ত ফাইল পোর্টাল উপস্থাপন করে যা একটি জেনেরিক পরিষেবার পরিবর্তে আপনার সংস্থা বা ব্যবসার পরিচয় প্রতিফলিত করে।
কেন Hostinger-এ ProjectSend রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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