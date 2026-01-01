এক ক্লিকে অ্যানিফ স্থাপন করুন।
গ্রন্থাগার, আর্কাইভ, জাদুঘর এবং গবেষণা কর্মপ্রবাহের জন্য বহুভাষিক স্বয়ংক্রিয় বিষয় সূচীকরণ টুলকিট।
Annif-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Annif দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যানিফ ফিনল্যান্ডের জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি ওপেন-সোর্স টুলকিট যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিগুলিতে বিষয় পদ বরাদ্দ করে। এটি TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, এবং এনসেম্বল মডেল সহ লেক্সিকাল, পরিসংখ্যানগত এবং মেশিন লার্নিং ব্যাকএন্ডগুলিকে একত্রিত করে, যাতে ক্যাটালগাররা প্রতিটি সংগ্রহ এবং ভাষার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অ্যালগরিদমগুলি বেছে নিতে বা স্ট্যাক করতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ অ্যানিফ স্ব-হোস্ট করা প্রশিক্ষণ কর্পোরা, নিয়ন্ত্রিত শব্দভাণ্ডার এবং গ্রন্থপঞ্জিগত মেটাডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, সেগুলিকে তৃতীয় পক্ষের ইনডেক্সিং পরিষেবাতে পাঠানোর পরিবর্তে। কন্টেইনারটি প্রকল্প পরীক্ষার জন্য একটি REST API এবং ব্রাউজার-ভিত্তিক UI উন্মুক্ত করে, তাই অ্যানিফকে বিদ্যমান ক্যাটালগিং পাইপলাইনে একীভূত করা বা কাস্টম ক্লায়েন্ট তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র HTTP কল প্রয়োজন।
Annif-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ইনডেক্সিং ব্যাকএন্ড
TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, এবং stwfsapy-এর মধ্যে বেছে নিন, অথবা প্রতিটি ভাষা এবং সংগ্রহের জন্য টিউন করা এনসেম্বলে সেগুলিকে একত্রিত করুন।
বহুভাষিক সমর্থন
কনফিগারযোগ্য বিশ্লেষক ফিনিশ, সুইডিশ, ইংরেজি, জার্মান এবং অন্যান্য ভাষা স্নোবল স্টেমার, ভইক্কো এবং স্পেসি পাইপলাইন এর মাধ্যমে পরিচালনা করে।
REST API এবং web UI
বিল্ট-ইন ব্রাউজার UI আপনাকে প্রকল্প নিয়ে পরীক্ষা করতে দেয়, যখন OpenAPI-ডকুমেন্টেড REST এন্ডপয়েন্ট অ্যানিফকে বিদ্যমান ক্যাটালগিং সরঞ্জামগুলিতে সংযুক্ত করে।
নিয়ন্ত্রিত শব্দভান্ডার
SKOS, TSV, বা CSV শব্দভাণ্ডার লোড করুন, যেমন YSO, LCSH, অথবা আপনার নিজস্ব থিসরাস, যাতে পরামর্শগুলি অথরিটি ফাইলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য CLI
প্রজেক্ট পরিচালনা করুন, মডেল প্রশিক্ষণ দিন, এবং একটি স্ক্রিপ্টেবল কমান্ড-লাইন ইন্টারফেসের সাহায্যে গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড কর্পোরার বিরুদ্ধে নির্ভুলতা ও রিকল বেঞ্চমার্ক করুন।
কেন Hostinger-এ Annif রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।