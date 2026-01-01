এক ক্লিকে Homebox ইনস্টল করুন।
আপনার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে ট্র্যাক, সংগঠিত এবং পরিচালনা করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড গৃহস্থালীর তালিকা ব্যবস্থা।
Homebox-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Homebox দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হোমবক্স হল একটি ইনভেন্টরি এবং অর্গানাইজেশন সিস্টেম যা বিশেষভাবে বাড়ির ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রে শৃঙ্খলা আনতে চান। এটি আপনাকে ছবি, কাস্টম ফিল্ড এবং লোকেশন ট্যাগ সহ জিনিসপত্র ক্যাটালগ করতে দেয়, পাশাপাশি বীমা ডকুমেন্টেশনের জন্য ওয়ারেন্টি, কেনার তারিখ এবং মূল্য ট্র্যাক করে। কিউআর কোড লেবেলিং বিভিন্ন কক্ষ বা স্টোরেজ স্পেস জুড়ে জিনিসপত্র সনাক্ত করা এবং খুঁজে বের করা সহজ করে তোলে।
আপনার ভিপিএস-এ হোমবক্স স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল ইনভেন্টরি ডেটা — যার মধ্যে মূল্যবান জিনিসপত্র এবং কেনার ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে — সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি, কোনো স্টোরেজ সীমা এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দ্বারা আপনার ডেটা অ্যাক্সেস বন্ধ হওয়ার কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।
Homebox-এর মূল ফিচারগুলো
QR কোড লেবেলিং
দ্রুত আইটেম সনাক্তকরণের জন্য QR কোড তৈরি করুন এবং স্ক্যান করুন, যার ফলে বড় সংগ্রহ এবং স্টোরেজ স্থান জুড়ে অনুসন্ধানের সময় কমে যাবে।
ওয়ারেন্টি ট্র্যাকিং
ক্রয়ের তারিখ, ওয়ারেন্টি এবং রসিদগুলি মেয়াদোত্তীর্ণের সতর্কতার সাথে রেকর্ড করুন যাতে আপনি কখনও কোনো দাবির সময়সীমা মিস না করেন।
অবস্থান-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্টোরেজ এলাকায় আইটেম বরাদ্দ করুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো কিছু খুঁজে পেতে অবস্থান অনুসারে অনুসন্ধান করুন।
মূল্য এবং বীমা ট্র্যাকিং
আইটেমের মানগুলি লগ করুন এবং গৃহ বীমা নথিপত্র ও মোট সম্পদ গণনার জন্য প্রতিবেদন তৈরি করুন।
একাধিক ব্যবহারকারীর পরিবার
আপনার ইনভেন্টরি পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন, গৃহস্থালীর জিনিসপত্র যৌথভাবে পরিচালনা করার জন্য অনুমতি বরাদ্দ করে।
কেন Hostinger-এ Homebox রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।