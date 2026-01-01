এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে FileFlows স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় মিডিয়া ফাইল প্রসেসর যা বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনার লাইব্রেরিকে ট্রান্সকোড এবং অপ্টিমাইজ করে, ফাইলের আকার ৯০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।
FileFlows-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FileFlows দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FileFlows হলো একটি ইন্টেলিজেন্ট ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম যা কাস্টমাইজযোগ্য ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লোর মাধ্যমে আপনার মিডিয়া লাইব্রেরিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যানেজ এবং অপ্টিমাইজ করে। এটি নতুন ফাইলের জন্য ডিরেক্টরিগুলি মনিটর করে, স্মার্ট ট্রান্সকোডিং নিয়ম প্রয়োগ করে এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্টোরেজের প্রয়োজনীয়তা ৯০% পর্যন্ত কমাতে পারে। Intel QuickSync, NVIDIA, এবং AMD-এর জন্য হার্ডওয়্যার অ্যাকসেলেরেশন সাপোর্ট বড় লাইব্রেরিগুলিতেও প্রসেসিং দ্রুত রাখে।
আপনার VPS-এ FileFlows সেলফ-হোস্টিং করলে আপনার মিডিয়া ওয়ার্কফ্লোকে চব্বিশ ঘন্টা ডেডিকেটেড CPU রিসোর্স দেয়, আপনার লাইব্রেরি প্রসেসিং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে এবং ক্লাউড-ভিত্তিক ট্রান্সকোডিং পরিষেবাগুলির প্রতি-ফাইল খরচ ও ব্যান্ডউইথের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে চলে।
FileFlows-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ফ্লো ডিজাইনার
একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফ্লো এডিটর ব্যবহার করে কাস্টম প্রসেসিং পাইপলাইন তৈরি করুন — জটিল মাল্টি-স্টেপ ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে কোনো স্ক্রিপ্টিংয়ের প্রয়োজন নেই।
৯০% পর্যন্ত আয়তন হ্রাস
H.265/HEVC, AV1, এবং অন্যান্য আধুনিক কোডেকে স্মার্ট ট্রান্সকোডিং ভিজ্যুয়াল গুণমান অক্ষুণ্ণ রেখে ফাইলগুলির আকার নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেশন
ইন্টেল কুইকসিঙ্ক, এনভিডিয়া এনভিইএনসি, এবং এএমডি এনকোডার সমর্থন করে সিপিইউ থেকে ট্রান্সকোডিং অফলোড করতে এবং ফাইলগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত প্রক্রিয়া করতে।
স্বয়ংক্রিয় ফাইল মনিটরিং
নতুন ফাইলের জন্য ডিরেক্টরিগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ শুরু করে, যাতে আপনার লাইব্রেরি কোনো ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই অপ্টিমাইজ করা থাকে।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
প্লাগইন ব্যবহার করে ফাইলফ্লোসকে প্রসারিত করুন অডিও নরমালাইজেশন, সাবটাইটেল ব্যবস্থাপনা, ফাইল রিনেম করা, এবং Plex ও Jellyfin-এর মতো মিডিয়া সার্ভারগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশনের জন্য।
কেন Hostinger-এ FileFlows রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।