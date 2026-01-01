এক ক্লিকে পেপারমিন্ট ইনস্টল করুন।
গ্রাহকের অনুরোধ, অভ্যন্তরীণ আইটি সমস্যা এবং দলের কর্মপ্রবাহ পরিচালনার জন্য ওপেন-সোর্স টিকিট এবং হেল্প ডেস্ক সিস্টেম।
Peppermint-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Peppermint দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Peppermint হল একটি ওপেন-সোর্স টিকেটিং এবং হেল্প ডেস্ক সমাধান যা Zendesk এবং Jira-এর একটি হালকা বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এটি সাপোর্ট টিম, আইটি বিভাগ এবং ছোট ব্যবসাগুলিকে গ্রাহকের অনুরোধ লগ করার, অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি ট্র্যাক করার এবং সমাধানগুলিতে সহযোগিতা করার জন্য একটি পরিষ্কার সারি সরবরাহ করে, যেখানে প্রতি-এজেন্ট লাইসেন্সিং ফি লাগে না বা সংবেদনশীল কথোপকথনের ডেটা তৃতীয় পক্ষের SaaS বিক্রেতার কাছে পাঠাতে হয় না।
আপনার নিজের VPS-এ Peppermint স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি টিকিট, ক্লায়েন্ট রেকর্ড এবং অভ্যন্তরীণ নোট আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। বান্ডেল করা PostgreSQL ব্যাকএন্ড টিকিটের ইতিহাসের টেকসই স্টোরেজ নিশ্চিত করে, যখন টু-ডু তালিকা সহ একটি ব্যক্তিগত মার্কডাউন নোটবুক প্রতিটি এজেন্টকে শেয়ার করা সারির পাশাপাশি তাদের নিজস্ব কাজ সংগঠিত করার জন্য একটি ব্যক্তিগত স্থান দেয়।
Peppermint-এর মূল ফিচারগুলো
মার্কডাউন টিকিট এডিটর
ফাইল অ্যাটাচমেন্ট সহ একটি সমৃদ্ধ মার্কডাউন এডিটরে টিকিট এবং উত্তর লিখুন, যাতে কথোপকথনগুলি ফরম্যাটিং, কোড ব্লক এবং স্ক্রিনশট সংরক্ষণ করে।
ব্যক্তিগত নোটবুক
প্রতিটি এজেন্ট একটি ব্যক্তিগত মার্কডাউন-ভিত্তিক নোটবুক পায়, যেখানে করণীয় তালিকা থাকে যা ভাগ করা টিকিট সারির পাশাপাশি ব্যক্তিগত কাজ ট্র্যাক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
ক্লায়েন্টের ইতিহাসের লগ
গ্রাহকের সাথে প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া তাদের প্রোফাইলে রেকর্ড করা হয়, যা এজেন্টদের একটি নতুন অনুরোধে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে অতীতের অনুরোধগুলির সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার
ভূমিকার সুনির্দিষ্ট অনুমতি অ্যাডমিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় যে কোন এজেন্টরা নির্দিষ্ট টিকিট বিভাগগুলি দেখতে, মন্তব্য করতে বা সমাধান করতে পারবে।
REST API ইন্টিগ্রেশন
একটি নথিভুক্ত REST API আপনাকে মনিটরিং টুলস থেকে টিকিট পুশ করতে, CRM-এর সাথে ডেটা সিঙ্ক করতে, অথবা Peppermint-এর উপরে কাস্টম ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে দেয়।
রেসপনসিভ ইন্টারফেস
ইউআই মোবাইল থেকে 4K পর্যন্ত স্ক্রিনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এজেন্টরা ব্যবহারযোগ্যতা না হারিয়ে যেকোনো ডিভাইস থেকে টিকিট ট্রাইজ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Peppermint রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।