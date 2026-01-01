এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Donetick ডিপ্লয় করুন।
ঘরের কাজ এবং রিকারিং দায়িত্বগুলো একাধিক ব্যবহারকারীর মধ্যে অর্গানাইজ করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স কোলাবোরেটিভ টাস্ক ম্যানেজার।
Donetick-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Donetick দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডোনেটিক (Donetick) হল একটি স্ব-হোস্টেড টাস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা বিশেষভাবে ভাগ করা বাসস্থান এবং ছোট দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সাধারণ করণীয় তালিকা ছাড়িয়ে বুদ্ধিমান অ্যাসাইনমেন্ট কৌশল সরবরাহ করে – যার মধ্যে এলোমেলো ঘূর্ণন এবং কাজ সম্পন্ন করার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে কাজের চাপ ভারসাম্য অন্তর্ভুক্ত – যাতে পুনরাবৃত্ত দায়িত্বগুলি ম্যানুয়াল সমন্বয় ছাড়াই সমস্ত সদস্যদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিতরণ করা হয়।
নমনীয় সময়সূচী দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং কাস্টম পুনরাবৃত্তির ধরণগুলিকে সমর্থন করে, যখন টেলিগ্রাম এবং পুশওভারের সাথে ইন্টিগ্রেশন সময় মতো অনুস্মারক সরবরাহ করে। এনএফসি ট্যাগ সমর্থন সদস্যদের প্রাসঙ্গিক স্থানে একটি ট্যাগ ট্যাপ করে তাৎক্ষণিকভাবে কাজগুলি সম্পন্ন করতে দেয়। এসএসও (SSO) এবং ওআইডিসি (OIDC) সামঞ্জস্যের অর্থ হল ডোনেটিক বিদ্যমান পরিচয় সেটআপগুলির সাথে খাপ খায় এবং হালকা ওজনের এসকিউলাইট (SQLite) ব্যাকএন্ড স্থাপনকে সহজ রাখে। স্ব-হোস্টিং আপনাকে কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই সম্পূর্ণ ডেটা গোপনীয়তা দেয়।
Donetick-এর মূল ফিচারগুলো
স্মার্ট টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট
প্রতিটি সদস্যের কাজ সম্পন্ন করার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে এলোমেলো বন্টন বা কাজের চাপ ভারসাম্যের মাধ্যমে কাজগুলো ন্যায্যভাবে বিতরণ করে।
নমনীয় পুনরাবৃত্তি
দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং কাস্টম সময়সূচী সমর্থন করে যাতে প্রতিটি রুটিন — দৈনিক থালা-বাসন থেকে মাসিক গভীর পরিষ্কার পর্যন্ত — ঠিকঠাক চলে।
পুশ বিজ্ঞপ্তি
টেলিগ্রাম এবং পুশওভারের সাথে সমন্বিত হয়ে সদস্যদের ডিভাইসে সরাসরি অনুস্মারক এবং বকেয়া সতর্কতা পাঠায়।
এনএফসি ট্যাগ সমর্থন
বাড়ির চারপাশে প্রাসঙ্গিক স্থানে NFC ট্যাগ রাখুন যাতে সদস্যরা একটি ফোন ট্যাপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ সম্পন্ন চিহ্নিত করতে পারে।
SSO এবং OIDC লগইন
বিদ্যমান পরিচয় প্রদানকারীদের সাথে সিঙ্গেল সাইন-অন এবং ওপেনআইডি কানেক্টের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় নির্বিঘ্ন ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনার জন্য।
কেন Hostinger-এ Donetick রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।