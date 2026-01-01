এক ক্লিকে Paisa ইনস্টল করুন।
সম্পদ, খরচ এবং নিট মূল্যের সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতার জন্য ডাবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং ব্যবহার করে তৈরি একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত আর্থিক ট্র্যাকার।
Paisa-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Paisa দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পয়সা হল একটি স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক ট্র্যাকার যা ডাবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং মডেলের উপর নির্মিত। এটি আপনার আর্থিক অবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ চিত্র দেয় — সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় এবং নিট মূল্য — যা সম্পূর্ণরূপে আপনার মালিকানাধীন প্লেইন-টেক্সট জার্নাল ফাইল ব্যবহার করে ট্র্যাক করা হয়। ক্লাউড-ভিত্তিক ফিনান্স অ্যাপগুলির বিপরীতে, আপনার সমস্ত ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষ আপনার আর্থিক রেকর্ড অ্যাক্সেস করতে পারে না।
ওয়েব ইন্টারফেস আপনার অ্যাকাউন্টিং জার্নালকে ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ডে রূপান্তরিত করে: বিভাগ অনুসারে ব্যয়ের বিভাজন, সম্পদ বরাদ্দ চার্ট, অবসর গ্রহণের লক্ষ্য অনুমান এবং মিউচুয়াল ফান্ড ও স্টকের জন্য বিনিয়োগের রিটার্ন ট্র্যাকিং। মাল্টি-কারেন্সি সমর্থন বিভিন্ন দেশ বা সম্পদ শ্রেণীতে ছড়িয়ে থাকা আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনা করে।
Paisa-এর মূল ফিচারগুলো
দ্বৈত-দাখিলা হিসাবরক্ষণ
প্রতিটি লেনদেন ডেবিট এবং ক্রেডিট এন্ট্রির সাথে মিলিয়ে রেকর্ড করা হয়, যা আপনাকে গাণিতিকভাবে নির্ভুল ট্র্যাকিং প্রদান করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রুটিগুলি ধরে ফেলে।
নিট সম্পদ ড্যাশবোর্ড
একটি একক দৃশ্য সময়ের সাথে সাথে সমস্ত সম্পদ এবং দায় একত্রিত করে, যা দেখায় কিভাবে আপনার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা মাস-মাস পরিবর্তিত হয়।
বিনিয়োগের রিটার্ন ট্র্যাকিং
XIRR গণনার মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টকের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন যাতে আপনি সর্বদা প্রতিটি হোল্ডিং-এর উপর প্রকৃত বার্ষিক রিটার্ন জানতে পারেন।
বাজেট বনাম প্রকৃত বিশ্লেষণ
পরিকল্পিত ব্যয়কে প্রকৃত ব্যয়ের সাথে বিভাগ অনুসারে তুলনা করুন যাতে আপনি আপনার অর্থ কোথায় খরচ করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং কোথায় এটি আসলে খরচ হচ্ছে তা সনাক্ত করতে পারেন।
সাধারণ টেক্সট ডেটা ফাইল
সমস্ত আর্থিক ডেটা মানুষের পাঠযোগ্য জার্নাল ফাইলগুলিতে সংরক্ষিত থাকে যা আপনি অ্যাপ্লিকেশন থেকে স্বাধীনভাবে সম্পাদনা, সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাক আপ করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Paisa রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।