এক ক্লিকে গিটল্যাব ইনস্টল করুন।
সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স DevOps প্ল্যাটফর্ম যা গিট হোস্টিং, CI/CD পাইপলাইন এবং প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টকে একটি অ্যাপ্লিকেশনে একত্রিত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GitLab দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GitLab কমিউনিটি এডিশন হলো একটি অল-ইন-ওয়ান DevOps প্ল্যাটফর্ম যা Git রিপোজিটরি হোস্টিং, CI/CD অটোমেশন, ইস্যু ট্র্যাকিং, কোড রিভিউ এবং কন্টেইনার রেজিস্ট্রিকে একটি একক সেলফ-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনে একত্রিত করে। এটি একাধিক পৃথক টুল একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং দলগুলিকে সম্পূর্ণ সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফসাইকেল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
GitLab সেলফ-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য নির্ধারণ দূর করে এবং সোর্স কোড, CI/CD সিক্রেট এবং সিকিউরিটি স্ক্যান ফলাফল আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে। দ্রষ্টব্য: সমস্ত অভ্যন্তরীণ পরিষেবা ইনিশিয়ালাইজ হতে ৩-১০ মিনিট সময় লাগে — এই সময়ের মধ্যে 502 এরর স্বাভাবিক। ছোট দলের স্থাপনার জন্য সর্বনিম্ন 2 CPU কোর এবং 4 GB RAM সুপারিশ করা হয়।
GitLab-এর মূল ফিচারগুলো
বিল্ট-ইন CI/CD পাইপলাইন
সমন্বিত পাইপলাইন রানাররা টেস্টিং, ডকার ইমেজ তৈরি এবং স্থাপন স্বয়ংক্রিয় করে, জেনকিন্স বা বাহ্যিক CI পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করেই।
কন্টেইনার রেজিস্ট্রি
একটি বিল্ট-ইন ব্যক্তিগত কন্টেইনার রেজিস্ট্রি-তে আপনার কোডের ঠিক পাশেই ডকার ইমেজ সংরক্ষণ ও পরিচালনা করুন।
মার্জ রিকোয়েস্ট কার্যপ্রবাহ
ইনলাইন মন্তব্য, অনুমোদনের নিয়ম এবং মার্জ রিকোয়েস্ট টেমপ্লেট সহ কোড পর্যালোচনা প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য মান গেটগুলি কার্যকর রাখে।
নিরাপত্তা স্ক্যানিং
বিল্ট-ইন SAST, ডিপেন্ডেন্সি স্ক্যানিং, এবং গোপন তথ্য সনাক্তকরণ কোড প্রোডাকশনে পৌঁছানোর আগেই দুর্বলতা শনাক্ত করে।
সমস্যা ট্র্যাকিং এবং পরিকল্পনা
বোর্ড, মাইলস্টোন, লেবেল এবং রোডম্যাপ দলগুলিকে একই প্ল্যাটফর্মে কাজ পরিকল্পনা ও ট্র্যাক করতে দেয় যেখানে কোড থাকে।
কেন Hostinger-এ GitLab রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।