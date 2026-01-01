এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ezBookKeeping স্থাপন করুন।
মোবাইল-ফার্স্ট ইউআই, চার্ট এবং রসিদ স্ক্যানিং সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক ট্র্যাকার।
ezBookKeeping-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ezBookKeeping দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ezBookKeeping হল একটি হালকা ওজনের ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশন যা দ্রুত, বাধাহীন দৈনন্দিন খরচ ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। SQLite স্টোরেজ সহ একটি একক কন্টেইনার হিসাবে নির্মিত, এটি ন্যূনতম হার্ডওয়্যারে — একটি Raspberry Pi থেকে একটি ছোট VPS পর্যন্ত — কোনো ডেটাবেস সার্ভারের প্রয়োজন ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
ভারী ডাবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং টুলের বিপরীতে, ezBookKeeping বেশিরভাগ ব্যক্তির আসলে যা প্রয়োজন তার উপর মনোযোগ দেয়: দ্রুত লেনদেন লগ করার জন্য একটি পরিষ্কার মোবাইল-ফার্স্ট ইন্টারফেস, বিভাগ অনুসারে খরচ কল্পনা করা এবং ব্যক্তিগত বাজেটের উপর নজর রাখা। সেলফ-হোস্টিং আপনার লেনদেনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের আর্থিক অ্যাপ আপনার খরচের ডেটা দেখতে পায় না।
ezBookKeeping-এর মূল ফিচারগুলো
মোবাইল-ফার্স্ট PWA
অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড না করেই, যেকোনো ফোনে ezBookKeeping একটি প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ হিসেবে ইনস্টল করুন, নেটিভ-সদৃশ খরচ লগিংয়ের জন্য।
রসিদ OCR স্ক্যানিং
কাগজের রসিদ স্ক্যান করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের পরিমাণ এবং বিক্রেতাদের তথ্য বের করুন, ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি কমিয়ে দিন।
একাধিক মুদ্রার সমর্থন
ভ্রমণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় বিনিময় হার রূপান্তর সহ একাধিক মুদ্রায় খরচ ট্র্যাক করুন।
চার্ট & পরিসংখ্যান
অন্তর্নির্মিত চার্ট এবং সারসংক্ষেপ পরিসংখ্যান সহ বিভাগ, অ্যাকাউন্ট এবং সময়কাল অনুসারে ব্যয়ের প্রবণতা চিত্রিত করুন।
CSV ও Alipay আমদানি
CSV ফাইল এবং Alipay ও WeChat Pay সহ প্রধান পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে লেনদেনের ইতিহাস আমদানি করুন।
কেন Hostinger-এ ezBookKeeping রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।