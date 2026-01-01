এক ক্লিকে পকেট আইডি স্থাপন করুন।
পাসকি-শুধুই OIDC প্রদানকারী যা আপনার সমস্ত স্ব-হোস্টেড অ্যাপে পাসওয়ার্ডবিহীন একক সাইন-অন যোগ করে।
Pocket ID-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pocket ID দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পকেট আইডি হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স OIDC আইডেন্টিটি প্রোভাইডার যার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে: এটি প্রমাণীকরণের জন্য শুধুমাত্র পাসকি সমর্থন করে, কোনো পাসওয়ার্ড লগইন ছাড়াই। ব্যবহারকারীরা একবার একটি পাসকি নিবন্ধন করেন — তাদের ফোন, হার্ডওয়্যার কী বা বায়োমেট্রিক্স ব্যবহার করে — এবং সেই মুহূর্ত থেকে একটি একক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যেকোনো সংযুক্ত অ্যাপে প্রমাণীকরণ করেন।
আপনার VPS-এ পকেট আইডি স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি ভারী আইডেন্টিটি প্ল্যাটফর্ম না চালিয়ে আপনার সমস্ত স্ব-হোস্টেড পরিষেবা জুড়ে একটি একক সাইন-অন স্তর দেয়। বিল্ট-ইন SQLite স্টোরেজ সহ একটি একক কন্টেইনার মানে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছুই নেই — আপনার অ্যাপগুলিকে OIDC ক্লায়েন্ট হিসাবে সংযুক্ত করুন এবং আপনার সম্পূর্ণ স্ব-হোস্টেড স্ট্যাক থেকে পাসওয়ার্ডগুলি সরিয়ে দিন।
Pocket ID-এর মূল ফিচারগুলো
শুধুমাত্র পাসকি প্রমাণীকরণ
প্রমাণীকরণ শুধুমাত্র WebAuthn পাসকিগুলির মাধ্যমে ঘটে — কোনো সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে পাসওয়ার্ড পরিচালনা, ফাঁস, বা পুনরায় সেট করার প্রয়োজন নেই।
OIDC প্রদানকারী
একটি মান-সম্মত OpenID Connect প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে যাতে OIDC সমর্থনকারী যেকোনো অ্যাপ Pocket ID-তে প্রমাণীকরণ অর্পণ করতে পারে।
ব্যবহারকারী স্ব-পরিষেবা পোর্টাল
ব্যবহারকারীরা একটি পরিষ্কার স্ব-পরিষেবা ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পাসকি, সক্রিয় সেশন এবং অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করেন।
LDAP একীকরণ
Pocket ID-তে ম্যানুয়ালি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার পরিবর্তে ব্যবহারকারীদের আমদানি করতে একটি বিদ্যমান LDAP বা Active Directory-এর সাথে সংযোগ করুন।
অডিট লগ
প্রতিটি লগইন, পাসকি নিবন্ধন, এবং ক্লায়েন্ট অনুমোদন ইভেন্ট একটি অন্তর্নির্মিত অনুসন্ধানযোগ্য অডিট লগ সহ ট্র্যাক করুন।
কেন Hostinger-এ Pocket ID রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।