এক ক্লিকে EmailEngine স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ইমেল এপিআই যা IMAP এবং SMTP অ্যাকাউন্টগুলিকে সংযুক্ত করে এবং সেগুলিকে একটি সমন্বিত REST ইন্টারফেস হিসাবে প্রকাশ করে।
EmailEngine-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EmailEngine দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইমেলইঞ্জিন একটি স্ব-হোস্টেড পরিষেবা যা IMAP এবং SMTP মেলবক্সগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে — Gmail, Outlook, এবং যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড প্রদানকারী সহ — এবং একটি একক REST API এর মাধ্যমে সমস্ত ইমেল অপারেশন প্রকাশ করে। সরাসরি IMAP-এর সাথে কথা বলার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কোড লেখার পরিবর্তে, ডেভেলপাররা ইমেলইঞ্জিনের সাথে ইমেল অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করে এবং তারপর পরিষ্কার HTTP এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে ইমেল পাঠাতে, গ্রহণ করতে, অনুসন্ধান করতে এবং সিঙ্ক করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ ইমেলইঞ্জিন স্ব-হোস্ট করা ইমেল অ্যাকাউন্টের শংসাপত্র এবং বার্তা ডেটা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। ইমেলইঞ্জিন পুনরায় সংযোগ, শংসাপত্র এনক্রিপশন এবং ওয়েবহুক ডেলিভারি পরিচালনা করে যাতে অ্যাপ্লিকেশন কোড ইমেল প্রোটোকল পরিচালনার পরিবর্তে ব্যবসায়িক যুক্তির উপর মনোনিবেশ করে। একটি 14 দিনের ট্রায়াল অন্তর্ভুক্ত; ক্রমাগত উৎপাদন ব্যবহারের জন্য একটি লাইসেন্স প্রয়োজন।
EmailEngine-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত ইমেল REST API
সমস্ত IMAP এবং SMTP অপারেশন অ্যাক্সেস করুন — পাঠান, গ্রহণ করুন, অনুসন্ধান করুন, সিঙ্ক করুন — একটি একক HTTP এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে ইমেল প্রদানকারী নির্বিশেষে।
মাল্টি-অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা
যেকোনো প্রদানকারী থেকে একাধিক ইমেল অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করুন এবং প্রতি-প্রদানকারী ইন্টিগ্রেশন কাজ ছাড়াই একটি সুসংগত API এর মাধ্যমে সমস্ত ইনবক্স পরিচালনা করুন।
ওয়েবহুক ইভেন্ট ডেলিভারি
যখন নতুন ইমেল আসে, বার্তা পড়া হয়, অথবা মেইলবক্সের অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তখন পোলিং ছাড়াই রিয়েল-টাইম HTTP বিজ্ঞপ্তি পান।
শংসাপত্র এনক্রিপশন
সংরক্ষিত সমস্ত ইমেল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড এবং OAuth টোকেনগুলি স্থাপনার সময় আপনি যে মাস্টার সিক্রেট কী কনফিগার করেন তা ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয়।
SMTP জমা প্রক্সি
নিবন্ধিত অ্যাকাউন্টগুলির পক্ষ থেকে একটি বিল্ট-ইন SMTP প্রক্সির মাধ্যমে ইমেল পাঠান, প্রেরণকারী পরিষেবাগুলিতে কাঁচা শংসাপত্র প্রকাশ না করেই।
কেন Hostinger-এ EmailEngine রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।