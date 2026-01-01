এক ক্লিকে DumbDrop স্থাপন করুন।
মৌলিক ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফাইল আপলোডার যা ফাইলগুলিকে সরাসরি একটি ফোল্ডারে ফেলে দেয় — কোনো ডেটাবেস নেই, কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, কোনো ঝামেলা নেই।
DumbDrop-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DumbDrop দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DumbDrop হল DumbWare.io-এর একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম ফাইল আপলোড অ্যাপ্লিকেশন, যা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে একটি সার্ভারের সাথে ফাইল শেয়ার করার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট সিস্টেম, একটি অবজেক্ট স্টোর বা একটি ক্লাউড সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। ইন্টারফেসটি একটি একক ড্রপ জোন — ফাইলগুলি টেনে আনুন, এবং সেগুলি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত একটি কনফিগার করা আপলোড ডিরেক্টরিতে ডিস্কে জমা হবে।
ছোট পরিসর হওয়া সত্ত্বেও, DumbDrop ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা, ডিরেক্টরি আপলোড সমর্থন, কনফিগারযোগ্য আকারের সীমা, ফাইল-এক্সটেনশন ফিল্টারিং এবং অ্যাপ্রাইজ নোটিফিকেশনের মতো ব্যবহারিক অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে। একটি VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপলোড করা ফাইলগুলিকে ব্যক্তিগত রাখে, তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি থেকে প্রতি-গিগাবাইট স্থানান্তর ফি সরিয়ে দেয় এবং এমন সহযোগীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য হস্তান্তর পয়েন্ট সরবরাহ করে যাদের শেল বা SFTP অ্যাক্সেস নেই।
DumbDrop-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ আপলোড
একটি ফাইল, একাধিক ফাইল, অথবা একটি সম্পূর্ণ ফোল্ডার পৃষ্ঠায় ড্রপ করুন এবং আসল ডিরেক্টরি কাঠামো ডিস্কে সংরক্ষিত থাকবে।
কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই
আপলোড করা ফাইলগুলি সরাসরি একটি মাউন্ট করা ডিরেক্টরিতে লেখা হয়, তাই ব্যাকআপগুলি একটি সাধারণ ফোল্ডার কপি এবং স্থানান্তরিত করার মতো কিছু নেই।
ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা
একটি সম্পূর্ণ প্রমাণীকরণ সিস্টেম স্থাপন না করেই শেয়ার করা সার্ভারগুলিতে আপলোড সীমাবদ্ধ করতে একটি ৪-১০ অঙ্কের পিন সেট করুন।
অ্যাপরাইজ বিজ্ঞপ্তি
যখনই একটি নতুন ফাইল আসে, তখন ফাইলনাম, আকার এবং স্টোরেজ ব্যবহারের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট সহ যেকোনো অ্যাপ্রাইজ-সমর্থিত চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পান।
ফাইল তালিকা এবং পরিষ্কারকরণ
SSH অ্যাক্সেস ছাড়াই ওয়েব ইন্টারফেস থেকে সরাসরি আপলোড করা ফাইল ডাউনলোড বা মুছে ফেলার জন্য ঐচ্ছিক ফাইল ব্রাউজারটি সক্ষম করুন।
এক্সটেনশন এবং আকারের সীমা
স্বীকৃত ফাইলের প্রকার সীমাবদ্ধ করুন এবং আপলোডের আকার সীমিত করুন যাতে ড্রপ জোনটি আপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।
কেন Hostinger-এ DumbDrop রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।