এক ক্লিকে Cleanuparr ইনস্টল করুন।
Servarr স্ট্যাকের জন্য একটি উন্নত কিউ ক্লিনার যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আটকে থাকা, ব্যর্থ এবং দূষিত ডাউনলোডগুলি সরিয়ে দেয়।
Cleanuparr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cleanuparr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cleanuparr হলো একটি সেলফ-হোস্টেড ডাউনলোড ম্যানেজার যা বিশেষভাবে Servarr ইকোসিস্টেমের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, এবং Whisparr-এর সাথে qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, এবং rTorrent-এর সাথে সংযুক্ত হয়, তারপর এটি ক্রমাগত কিউ (queue) পরীক্ষা করে এমন ডাউনলোডগুলোকে চিহ্নিত করে এবং সরিয়ে দেয় যা আটকে আছে (stalled), মেটাডেটাতে আটকে আছে (stuck in metadata), খুব ধীরে ডাউনলোড হচ্ছে (downloading too slowly), ইম্পোর্ট হতে ব্যর্থ হচ্ছে (failing to import), অথবা সন্দেহজনক
.lnk এবং
.zipx ফাইলের মতো পরিচিত ম্যালওয়্যার প্যাটার্নের সাথে মিলে যাচ্ছে।
কিউ (queue) পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও, Cleanuparr সক্রিয়ভাবে অনুপস্থিত মিডিয়া এবং কাটঅফ-অপূরণীয় মানের আপগ্রেডগুলি অনুসন্ধান করে, সম্পূর্ণ হওয়া সিড (seeds) ছাঁটাই করে, arrs দ্বারা আর ট্র্যাক করা হয় না এমন অনাথ ফাইলগুলি সরিয়ে দেয় এবং প্রতিটি চিহ্নিতকরণ বা অপসারণে সতর্কতা পাঠায়। আপনার নিজের VPS-এ এটি চালানোর ফলে ম্যানুয়াল কিউ (queue) তত্ত্বাবধান ছাড়াই আপনার মিডিয়া অটোমেশন চব্বিশ ঘন্টা পরিপাটি থাকে।
Cleanuparr-এর মূল ফিচারগুলো
স্ট্রাইক-ভিত্তিক পরিষ্কারকরণ
কনফিগারযোগ্য স্ট্রাইক দিয়ে খারাপ ডাউনলোড চিহ্নিত করুন এবং একবার আপনার থ্রেশহোল্ডে পৌঁছালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে ফেলুন ও ব্লক করুন।
ম্যালওয়্যার ব্লকার
কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা প্যাটার্ন এবং সন্দেহজনক ফাইল প্রকারের একটি অন্তর্নির্মিত ব্লক তালিকা ব্যবহার করে পরিচিত দূষিত টরেন্টগুলি শনাক্ত করুন এবং সরান।
Servarr-ব্যাপী একীকরণ
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, এবং Whisparr এর সাথে qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, এবং rTorrent একই জায়গায় কাজ করে।
অনুপস্থিত এবং আপগ্রেড অনুসন্ধান
অনুপস্থিত আইটেম এবং কাটঅফ-অপূরণীয় মানের আপগ্রেডগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান শুরু করে, কাস্টম ফরম্যাট স্কোর ট্র্যাকিং সহ।
অনাথ এবং সিডিং পরিষ্কারকরণ
হার্ডলিঙ্ক বা arr রেফারেন্সবিহীন ডাউনলোডগুলি সরিয়ে দেয়, দীর্ঘস্থায়ী বীজগুলি ছাঁটাই করে এবং ক্রস-সিড-সচেতন ওয়ার্কফ্লো সমর্থন করে।
রিয়েল-টাইম বিজ্ঞপ্তি
প্রতিটি স্ট্রাইক, অপসারণ বা ব্লকের জন্য আপনার পছন্দের বিজ্ঞপ্তি চ্যানেলের মাধ্যমে সতর্কতা পাঠায় যাতে কোনো কিছুই অলক্ষিত না থাকে।
কেন Hostinger-এ Cleanuparr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।