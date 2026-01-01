এক ক্লিকে Cross-seed স্থাপন করুন।
একটি স্বয়ংক্রিয় ক্রস-সিডিং টুল যা ব্যক্তিগত ট্র্যাকারের মধ্যে মিলে যাওয়া টরেন্ট খুঁজে বের করে আপনার সিডিং অনুপাত সর্বাধিক করে।
Cross-seed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cross-seed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cross-seed হল একটি ওপেন-সোর্স অটোমেশন টুল যা টরেন্ট ব্যবহারকারীদের ক্রস-সিড খুঁজে পেতে এবং যোগ করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে — এমন টরেন্ট যা একাধিক প্রাইভেট ট্র্যাকারে বিদ্যমান কিন্তু অভিন্ন ফাইল শেয়ার করে। Prowlarr বা Jackett-এর মতো ইনডেক্সারের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্যমান ডাউনলোডগুলি তুলনা করে, এটি মিলে যাওয়া রিলিজগুলি সনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার টরেন্ট ক্লায়েন্টে যোগ করে, যা আপনাকে কোনো ডেটা পুনরায় ডাউনলোড না করেই অতিরিক্ত ট্র্যাকারে সিড করতে দেয়।
একটি VPS-এ Cross-seed চালানো 24/7 নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন নিশ্চিত করে, যখনই নতুন ক্রস-সিড সুযোগ তৈরি হয় তখনই সেগুলির জন্য স্ক্যান করে। এটি qBittorrent, Deluge, এবং rTorrent সহ জনপ্রিয় টরেন্ট ক্লায়েন্টগুলির সাথে একত্রিত হয় এবং ডেটা-ভিত্তিক ম্যাচিং সমর্থন করে যা ট্র্যাকারের মধ্যে রিলিজের নাম ভিন্ন হলেও কাজ করে।
Cross-seed-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ক্রস-সিডিং
আপনার বিদ্যমান ডাউনলোডগুলি স্ক্যান করে এবং অন্যান্য ট্র্যাকারগুলিতে মিলে যাওয়া টরেন্টগুলি খুঁজে পায় যাতে আপনি অতিরিক্ত কিছু ডাউনলোড না করেই আরও সিড করতে পারেন।
মাল্টি-ট্র্যাকার সাপোর্ট
একটি একক কনফিগারেশন থেকে একই সাথে ডজন ডজন ব্যক্তিগত এবং পাবলিক ট্র্যাকার জুড়ে অনুসন্ধান করার জন্য Prowlarr বা Jackett-এর সাথে সংযুক্ত হয়।
টরেন্ট ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন
qBittorrent, Deluge, Transmission, এবং rTorrent-এর সাথে স্থানীয়ভাবে কাজ করে আপনার ক্লায়েন্টে সরাসরি ক্রস-সিড টরেন্ট ইনজেক্ট করতে।
ডেটা-ভিত্তিক ম্যাচিং
শুধুমাত্র নামের পরিবর্তে ফাইল কন্টেন্ট এবং আকার দ্বারা টরেন্টগুলি মেলায়, ট্র্যাকারের মধ্যে রিলিজের শিরোনাম ভিন্ন হলেও ক্রস-সিডগুলি ধরে ফেলে।
ডেমন মোড
একটি স্থায়ী ব্যাকগ্রাউন্ড পরিষেবা হিসাবে চলে যা নতুন ডাউনলোডগুলি নিরীক্ষণ করে এবং রিয়েল টাইমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রস-সিডিং সুযোগ খুঁজে বের করে।
কেন Hostinger-এ Cross-seed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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