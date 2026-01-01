এক ক্লিকে Dufs ডিপ্লয় করুন।
হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড ফাইল সার্ভার, যা একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব UI, WebDAV সমর্থন এবং প্রতি-পথ অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ।
Dufs-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dufs দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dufs হল একটি হালকা ওজনের ওপেন-সোর্স ফাইল সার্ভার যা আপনাকে একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ফাইল ব্রাউজ করতে, আপলোড করতে, ডাউনলোড করতে এবং পরিচালনা করতে দেয়। এটি WebDAV সমর্থন করে, তাই আপনি Windows, macOS, বা Linux-এ যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড ফাইল ম্যানেজার ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে আপনার স্টোরেজকে একটি নেটওয়ার্ক ড্রাইভ হিসাবে মাউন্ট করতে পারেন — সংযোগকারী ডিভাইসে কোনো অতিরিক্ত সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন নেই।
আপনার VPS-এ Dufs স্ব-হোস্ট করা আপনার ফাইলগুলিকে এমন পরিকাঠামোতে রাখে যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন, কোনো ক্লাউড স্টোরেজ ফি, কোনো বিক্রেতার ফাইল-আকারের সীমা এবং আপনার ডেটাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। প্রতি ডিরেক্টরিতে রিড-রাইট বা রিড-অনলি অ্যাক্সেস নিয়ম কনফিগার করুন, শংসাপত্র দিয়ে পাথ সুরক্ষিত করুন এবং বিল্ট-ইন Traefik ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে HTTPS-এর উপর নিরাপদে ফাইল শেয়ার করুন।
Dufs-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়েব ফাইল ব্রাউজার
অতিরিক্ত ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই যেকোনো ব্রাউজার থেকে ফাইল ব্রাউজ, আপলোড, ডাউনলোড, নাম পরিবর্তন এবং মুছে ফেলুন।
WebDAV প্রোটোকল
বিল্ট-ইন OS WebDAV সমর্থন ব্যবহার করে Windows, macOS, অথবা Linux-এ আপনার Dufs সার্ভারকে একটি নেটিভ নেটওয়ার্ক ড্রাইভ হিসাবে মাউন্ট করুন।
পথ-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
বিভিন্ন ডিরেক্টরিতে স্বতন্ত্র রিড-রাইট বা রিড-অনলি নিয়মাবলী প্রয়োগ করুন, প্রতিটি স্বতন্ত্র শংসাপত্র দ্বারা সুরক্ষিত।
ফাইল অনুসন্ধান এবং পূর্বরূপ
আপনার সংরক্ষিত ফাইলগুলি নাম অনুসারে অনুসন্ধান করুন এবং ব্রাউজারে সরাসরি ছবি, টেক্সট এবং ভিডিওর মতো সাধারণ ফরম্যাটগুলির পূর্বরূপ দেখুন।
Single কন্টেইনার
এটি একটি একক হালকা কন্টেইনার হিসাবে চলে এবং এর জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না — যা ব্যাক আপ করা, স্থানান্তরিত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।
কেন Hostinger-এ Dufs রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।