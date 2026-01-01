এক ক্লিকে OpenTTD স্থাপন করুন।
ক্লাসিক ট্রান্সপোর্ট টাইকুন ডিলাক্সের জন্য একটি ওপেন-সোর্স মাল্টিপ্লেয়ার গেম সার্ভার, যা ২৫৫ জন পর্যন্ত একযোগে খেলোয়াড়কে সমর্থন করে।
OpenTTD-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenTTD দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenTTD হলো Transport Tycoon Deluxe-এর একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স রিমপ্লিমেন্টেশন, যা একটি ল্যান্ডমার্ক ট্রান্সপোর্ট সিমুলেশন গেম। একটি ডেডিকেটেড মাল্টিপ্লেয়ার সার্ভার হিসেবে পরিচালিত হলে, এটি ২৫৫ জন প্লেয়ারকে একই সাথে রোড, রেল, সমুদ্র এবং এয়ার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এবং সেগুলোর উপর প্রতিযোগিতা করতে দেয়, যা প্রসিডিউরালি জেনারেটেড বা হাতে তৈরি ম্যাপ জুড়ে বিস্তৃত। কয়েক দশকের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নতুন ম্যাপ টাইপ, উন্নত AI প্রতিপক্ষ এবং যানবাহন, শিল্প ও শহরের স্টাইলের জন্য NewGRF কন্টেন্ট প্যাকের একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম যুক্ত করেছে।
একটি VPS-এ আপনার OpenTTD সার্ভার সেলফ-হোস্ট করলে আপনি গেম সেটিংস, মড, প্লেয়ার অ্যাক্সেস এবং সার্ভার ভিজিবিলিটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবেন — আপনি বন্ধুদের সাথে একটি প্রাইভেট গেম খেলতে চান বা OpenTTD গেম কোঅর্ডিনেটরের মাধ্যমে একটি পাবলিকলি লিস্টেড সার্ভার আবিষ্কার করতে চান না কেন।
OpenTTD-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যাপক মাল্টিপ্লেয়ার সাপোর্ট
একসাথে ২৫৫ জন খেলোয়াড়কে হোস্ট করুন, যেখানে সর্বজনীন, শুধুমাত্র আমন্ত্রিত এবং পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত গেম মোডগুলির জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন রয়েছে।
NewGRF Mod সাপোর্ট
আপনার সার্ভারকে সম্প্রসারিত করুন কমিউনিটি-নির্মিত NewGRF কন্টেন্ট প্যাকগুলির মাধ্যমে যা নতুন যানবাহন, শিল্প, ভূখণ্ড প্রকার এবং ভিজ্যুয়াল শৈলী যোগ করে।
গেমের স্থায়ী অবস্থা সংরক্ষণ
কনফিগারযোগ্য অটোসেভ ব্যবধান এবং একটি স্থায়ী ডেটা ভলিউম গেমের অগ্রগতি রক্ষা করে এবং যেকোনো পূর্ববর্তী সেশনে সহজে রোলব্যাক করার অনুমতি দেয়।
পাবলিক সার্ভার ডিসকভারি
OpenTTD গেম কোঅর্ডিনেটরের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন করে যাতে বিশ্বজুড়ে খেলোয়াড়রা ইন-গেম সার্ভার ব্রাউজার থেকে আপনার সার্ভার খুঁজে পেতে এবং যোগ দিতে পারে।
ক্লাসিক গেমপ্লে পুনরুজ্জীবিত
Transport Tycoon Deluxe-এর বিশ্বস্ত পুনঃবাস্তবায়ন, যা কয়েক দশকের গেমপ্লে উন্নতি, নতুন ম্যাপ জেনারেটর এবং উন্নত এআই প্রতিপক্ষ সহ।
কেন Hostinger-এ OpenTTD রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।