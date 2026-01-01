এক ক্লিকে phpBB ডিপ্লয় করুন।
কাঠামোগত আলোচনা ফোরাম এবং অনলাইন সম্প্রদায় তৈরির জন্য একটি ক্লাসিক ওপেন-সোর্স পিএইচপি বুলেটিন বোর্ড।
phpBB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
phpBB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
phpBB হল ওয়েবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স ফোরাম প্ল্যাটফর্ম, যা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে লক্ষ লক্ষ কমিউনিটিকে শক্তি জুগিয়ে আসছে। ঐতিহ্যবাহী ক্যাটাগরি এবং সাবফোরাম কাঠামোর উপর মনোযোগ দিয়ে PHP-তে তৈরি, এটি মডারেটরদের অনুমতি, ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং আলোচনার প্রবাহের উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দেয় ক্লাউড পরিষেবা বা প্রতি-সিট লাইসেন্সিংয়ের উপর নির্ভর না করে।
আপনার নিজের VPS-এ phpBB স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি পোস্ট, ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট এবং সংযুক্তি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, ডেটাবেস, ফাইল সিস্টেম এবং phpBB কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত হাজার হাজার বিনামূল্যের এক্সটেনশন ও স্টাইলগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সহ।
phpBB-এর মূল ফিচারগুলো
সূক্ষ্ম প্রবেশাধিকার
কমিউনিটির উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ফোরাম, ব্যবহারকারী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের জন্য পড়া, পোস্ট করা এবং মডারেট করার অধিকার কনফিগার করুন।
এক্সটেনশন ইকোসিস্টেম
হাজার হাজার বিনামূল্যে কমিউনিটি এক্সটেনশন মূল কোডে হাত না দিয়েই এসইও টুলস, অ্যান্টি-স্প্যাম, সোশ্যাল লগইন এবং আরও অনেক কিছু যোগ করে।
কাস্টম শৈলী এবং থিম
কমিউনিটি থিমগুলির জন্য ডিফল্ট প্রো-সিলভার স্টাইল পরিবর্তন করুন অথবা phpBB ট্যুইগ-ভিত্তিক টেমপ্লেট সিস্টেম ব্যবহার করে একটি কাস্টম চেহারা তৈরি করুন।
বিল্ট-ইন মডারেশন টুলস
একটি ডেডিকেটেড মডারেটর কন্ট্রোল প্যানেল এবং বিস্তারিত অডিট লগিং সহ বিষয়গুলি সতর্ক করুন, নিষিদ্ধ করুন, লক করুন, বিভক্ত করুন এবং একত্রিত করুন।
বহুভাষিক সমর্থন
৬০টিরও বেশি অফিসিয়াল ভাষা প্যাক আপনাকে আপনার মাতৃভাষায় বোর্ড চালাতে বা বহুভাষিক সম্প্রদায় হোস্ট করতে দেয়।
BBCode এবং সংযুক্তি
ক্লাসিক বিবি কোড ফরম্যাটিং এবং ফাইল ও ছবি সংযুক্তি দীর্ঘদিনের ফোরাম ব্যবহারকারীদের কাছে পোস্টগুলিকে পরিচিত রাখে।
কেন Hostinger-এ phpBB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।