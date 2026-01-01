এক ক্লিকে মেমোস স্থাপন করুন।
হালকা, গোপনীয়তা-প্রথম নোট নেওয়ার অ্যাপ যা তাৎক্ষণিকভাবে ভাবনাগুলি ধারণ করার জন্য একটি মসৃণ টাইমলাইন সহ।
Memos-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Memos দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Memos হল একটি স্ব-হোস্টেড নোট-নেওয়ার অ্যাপ যা একটি সাধারণ টাইমলাইনকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে, যা ঐতিহ্যবাহী নোট সরঞ্জামগুলির জটিলতা দূর করে — কোনো শিরোনাম নেই, কোনো ফোল্ডার নেই, শুধু টাইপ করুন এবং সংরক্ষণ করুন। এটি মার্কডাউন ফরম্যাটিং, হ্যাশট্যাগ সংগঠন, ছবি সংযুক্তি, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং SQLite দ্বারা সমর্থিত একটি একক হালকা কন্টেইনার থেকে বহু-ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস সমর্থন করে।
আপনার নিজের VPS-এ Memos চালানো মানে আপনার নোটগুলি কখনও তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে যায় না, সাবস্ক্রিপশন ফি বাদ পড়ে এবং বাণিজ্যিক নোট-নেওয়ার প্ল্যাটফর্মগুলিকে প্রভাবিত করে এমন পরিষেবা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি ছাড়াই আপনার সম্পূর্ণ ধারণ করা জ্ঞানভাণ্ডার অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
Memos-এর মূল ফিচারগুলো
অনায়াস সংগ্রহ
কোন শিরোনাম বা ফোল্ডারের প্রয়োজন নেই — অ্যাপটি খুলুন, আপনার চিন্তা টাইপ করুন, এবং আপনার কর্মপ্রবাহে বাধা না দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সংরক্ষণ করুন।
মার্কডাউন সাপোর্ট
স্ট্যান্ডার্ড মার্কডাউন সিনট্যাক্স ব্যবহার করে হেডার, কোড ব্লক, চেকলিস্ট এবং লিঙ্ক সহ নোটগুলি বিন্যাস করুন।
হ্যাশট্যাগ প্রতিষ্ঠান
আপনি লেখার সময় হ্যাশট্যাগ দিয়ে নোট ট্যাগ করুন এবং যেকোনো বিষয় বা প্রকল্প পর্যালোচনা করতে তাৎক্ষণিকভাবে টাইমলাইন ফিল্টার করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
ফোল্ডার হায়ারার্কি নেভিগেট না করেই আপনার সম্পূর্ণ ইতিহাসের যেকোনো নোট মিলিসেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে নিন।
সম্পূর্ণ গোপনীয়তা
আপনার ভিপিএস-এই সমস্ত নোট থাকে — কোনো বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ নেই, তৃতীয় পক্ষের সাথে কোনো ক্লাউড সিঙ্ক নেই, এবং কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই।
কেন Hostinger-এ Memos রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।