এক ক্লিকে CiviCRM ইনস্টল করুন।
অলাভজনক সংস্থা, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং সদস্য-চালিত সংস্থাগুলির জন্য তৈরি মুক্ত-উৎস অংশীদার সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা।
CiviCRM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CiviCRM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CiviCRM হল অলাভজনক সংস্থা, এনজিও, সমিতি এবং নাগরিক সংস্থাগুলির জন্য একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত ওপেন-সোর্স সিআরএম। বিক্রয়-কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক সিআরএমগুলির থেকে ভিন্ন, প্রতিটি মডিউল — পরিচিতি, অবদান, সদস্যপদ, ইভেন্ট, মেইলিং এবং কেস ম্যানেজমেন্ট — তহবিল সংগ্রহকারী, সংগঠক এবং প্রোগ্রাম কর্মীদের কর্মপ্রবাহকে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয়েছে যারা লিডসের পরিবর্তে উপাদানগুলি পরিচালনা করেন।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ CiviCRM স্ব-হোস্ট করা দাতা রেকর্ড, অবদানের ইতিহাস এবং সদস্য ডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, যেখানে কোনো প্রতি-যোগাযোগ মূল্য নেই, কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা প্রসেসর নেই এবং আপনার তৈরি করা প্রতিটি রিপোর্ট ও বিভাজনের সম্পূর্ণ মালিকানা থাকে।
CiviCRM-এর মূল ফিচারগুলো
যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা
সীমাহীন পরিচিতি, পরিবার এবং সংস্থাগুলি ট্র্যাক করুন, সম্পর্ক, ট্যাগ এবং কাস্টম ক্ষেত্র সহ যা অলাভজনক কর্মপ্রবাহের জন্য তৈরি।
অবদান এবং তহবিল সংগ্রহ
অনলাইন অনুদান গ্রহণ করুন, অঙ্গীকারগুলি পরিচালনা করুন, পুনরাবৃত্ত দান প্রোগ্রাম চালান এবং অন্তর্নির্মিত আর্থিক প্রতিবেদনের সাথে অবদানগুলি সমন্বয় করুন।
সদস্যপদ ব্যবস্থাপনা
কনফিগারযোগ্য সদস্যপদ প্রকার এবং জীবনচক্রের অনুস্মারক সহ সদস্যপদ নিবন্ধন, নবায়ন এবং স্তরভিত্তিক সুবিধা স্বয়ংক্রিয় করুন।
ইভেন্ট এবং নিবন্ধন
ইভেন্ট পেজ তৈরি করুন, টিকিট বিক্রি করুন, অংশগ্রহণকারীদের পরিচালনা করুন এবং প্রতিটি পরিচিতি রেকর্ডের বাকি অংশের পাশাপাশি অংশগ্রহণের ইতিহাস ট্র্যাক করুন।
ইমেইল ও গণ মেইলিং
শ্রোতাদের বিভক্ত করুন, লক্ষ্যযুক্ত ইমেল ব্লাস্ট পাঠান এবং প্রতি-যোগাযোগ মেইলিং ফি না দিয়ে খোলা, ক্লিক এবং বাউন্স পরিমাপ করুন।
কেন Hostinger-এ CiviCRM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।