এক ক্লিকে জিওনেটওয়ার্ক স্থাপন করুন।
ভূ-স্থানিক মেটাডেটা, ডেটা সেট এবং ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ পরিষেবা পরিচালনার জন্য ওপেন-সোর্স ক্যাটালগ অ্যাপ্লিকেশন।
GeoNetwork-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GeoNetwork দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জিওনেটওয়ার্ক হল একটি মান-ভিত্তিক, ওপেন-সোর্স ক্যাটালগ অ্যাপ্লিকেশন যা সংস্থা জুড়ে স্থানিকভাবে রেফারেন্স করা সংস্থানগুলি পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। OSGeo ফাউন্ডেশনের অধীনে তৈরি, এটি মেটাডেটা সম্পাদনা, ফেডারেটেড অনুসন্ধান এবং একটি এমবেডেড ম্যাপ ভিউয়ার সরবরাহ করে যা ISO 19115/19139, ডাবলিন কোর এবং OGC API রেকর্ডগুলির সাথে সরাসরি কাজ করে।
জিওনেটওয়ার্ক স্ব-হোস্টিং আপনার নিজের VPS-এ সংবেদনশীল ভূ-স্থানিক ডেটাসেট, হার্ভেস্টিং ক্রেডেনশিয়াল এবং অ্যাক্সেস নীতিগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই টেমপ্লেটটি রিলেশনাল স্টোরেজের জন্য PostGIS এবং দ্রুত ইনডেক্সড অনুসন্ধানের জন্য Elasticsearch একত্রিত করে, যাতে ক্যাটালগটি চালু হওয়ার সাথে সাথেই উৎপাদন-প্রস্তুত থাকে।
GeoNetwork-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানিক মেটাডেটা ক্যাটালগ
ISO 19115/19139, ডাবলিন কোর, এবং INSPIRE-সম্মত রেকর্ডগুলি অন্তর্নির্মিত বৈধতা এবং টেমপ্লেটেড সম্পাদনা সহ পরিচালনা করুন।
ফেডারেটেড হার্ভেস্টিং
একটি একক ডিসকভারি লেয়ার তৈরি করতে একটি সময়সূচী অনুযায়ী CSW, OAI-PMH, WMS, WFS, এবং অন্যান্য জিওনেটওয়ার্ক নোড থেকে মেটাডেটা সংগ্রহ করুন।
Elasticsearch অনুসন্ধান
লক্ষ লক্ষ রেকর্ডের মধ্যে উপ-সেকেন্ডের ফলাফলের জন্য একটি বান্ডেল করা ইলাস্টিকসার্চ ব্যাকএন্ড দ্বারা চালিত পূর্ণ-পাঠ্য এবং দিকনির্দেশিত স্থানিক অনুসন্ধান।
এমবেডেড ম্যাপ ভিউয়ার
সমন্বিত OpenLayers-ভিত্তিক মানচিত্র ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে একটি রেকর্ড থেকে সরাসরি WMS, WMTS, এবং WFS স্তরগুলির পূর্বরূপ দেখুন।
OGC API রেকর্ডস
ডাউনস্ট্রিম জিওপোর্টাল ইন্টিগ্রেশনের জন্য CSW 2.0.2 এবং আধুনিক OGC API রেকর্ডস স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে ক্যাটালগ বিষয়বস্তু প্রকাশ করুন।
PostGIS ব্যাকএন্ড
একটি PostGIS ডেটাবেস সহ আসে যাতে স্থানিক জ্যামিতি, লিঙ্ক এবং অ্যাক্সেস নিয়মগুলি একটি প্রমাণিত ওপেন-সোর্স জিআইএস ইঞ্জিনে টিকে থাকে।
কেন Hostinger-এ GeoNetwork রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।