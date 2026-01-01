এক ক্লিকে Littlelink-Server স্থাপন করুন।
ক্রিয়েটর বায়ো পেজের জন্য স্টেটলেস সেলফ-হোস্টেড লিংকট্রি বিকল্প, যেখানে ডজনখানেক বিল্ট-ইন সোশ্যাল ব্র্যান্ড বাটন রয়েছে।
Littlelink-Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Littlelink-Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Littlelink-Server হল একটি হালকা, ওপেন-সোর্স, স্টেটলেস লিঙ্ক-ইন-বায়ো পরিষেবা যা Linktree-এর একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি একক ল্যান্ডিং পৃষ্ঠা রেন্ডার করে যা আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক - সামাজিক প্রোফাইল, কন্টেন্ট চ্যানেল, ইমেল, অনুদান পৃষ্ঠা - একটি ছোট URL-এর পিছনে একত্রিত করে যা আপনি যেকোনো বায়োতে রাখতে পারেন।
যেহেতু পুরো পৃষ্ঠাটি এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল থেকে তৈরি হয়, তাই কোনো ডেটাবেস, কোনো অ্যাডমিন প্যানেল এবং কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি মূল্য নেই। আপনার নিজের VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে ভিজিটর ট্র্যাফিক, ব্র্যান্ডিং এবং অ্যানালিটিক্স রাখে, ডোমেনের সম্পূর্ণ মালিকানা এবং তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের সাথে কোনো ডেটা শেয়ার না করে।
Littlelink-Server-এর মূল ফিচারগুলো
স্টেটলেস কন্টেইনার
কোনো ডেটাবেস বা স্থায়ী স্টোরেজের প্রয়োজন নেই - সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাটি পরিবেশ ভেরিয়েবল থেকে রেন্ডার হয়, যার ফলে স্থাপন দ্রুত এবং নিষ্পত্তিযোগ্য হয়।
১৫০+ ব্র্যান্ড বাটন
GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, এবং আরও শতাধিক পরিষেবার জন্য নেটিভ, সহজে চেনা যায় এমন বোতাম সহ আসে, যা ইনস্টল করার সাথে সাথেই ব্যবহারযোগ্য।
লাইট এবং ডার্ক থিম
কাস্টম সিএসএস না লিখে আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই করার জন্য বিল্ট-ইন হালকা এবং গাঢ় প্রেজেন্টেশন মোডগুলির মধ্যে থেকে বেছে নিন।
কাস্টম বাটনের অর্ডার
কোন লিঙ্কগুলি প্রথমে প্রদর্শিত হবে তা একটি সাধারণ কমা-বিভক্ত তালিকা ব্যবহার করে পুনর্বিন্যাস করুন, যাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলি স্ক্রল না করেই দেখা যায়।
Open Graph মেটাডেটা
কনফিগারযোগ্য ওপেন গ্রাফ এবং টুইটার কার্ড ট্যাগ অন্তর্ভুক্ত, যাতে সামাজিক প্ল্যাটফর্মে প্রিভিউগুলি আপনার অবতার, নাম এবং বায়ো পরিষ্কারভাবে দেখায়।
ঐচ্ছিক Umami বিশ্লেষণ
তৃতীয় পক্ষের কুকিজ বা বাহ্যিক ট্র্যাকার ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে লিঙ্ক ক্লিক ট্র্যাক করতে স্ব-হোস্টেড উমামির সাথে একত্রিত হয়।
কেন Hostinger-এ Littlelink-Server রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।