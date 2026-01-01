এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে র্যাকুলা স্থাপন করুন।
ডেটা সেন্টার, হোমল্যাব এবং এভি সরঞ্জাম স্থাপনার পরিকল্পনা করার জন্য টেনে-ছেড়ে দেওয়ার সার্ভার র্যাক লেআউট ডিজাইনার।
Rackula-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rackula দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Rackula হল একটি ওপেন-সোর্স ভিজ্যুয়াল র্যাক ডিজাইনার যা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, হোমল্যাবার এবং এভি টেকনিশিয়ানদের একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেসের মাধ্যমে সার্ভার র্যাক লেআউট পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। এটি স্ট্যান্ডার্ড 1U–48U র্যাক আকার সমর্থন করে, NetBox থেকে সিঙ্ক করা বাস্তব ডিভাইসের চিত্রের একটি লাইব্রেরি সহ আসে এবং আপনাকে ডকুমেন্টেশনের জন্য PNG, PDF, বা SVG হিসাবে তৈরি ডায়াগ্রাম রপ্তানি করতে দেয়।
একটি VPS-এ Rackula স্ব-হোস্টিং করা প্রতিটি র্যাক ডায়াগ্রাম, কাস্টম ডিভাইস এবং টিম লেআউটকে একটি ভেন্ডর SaaS-এর ভিতরে থাকার পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। স্থায়ী স্থাপন একটি ব্যাকএন্ড API-এর মাধ্যমে ব্রাউজার এবং ডিভাইস জুড়ে লেআউট শেয়ার করে, দূরবর্তী টেকনিশিয়ানদের কাছে দ্রুত হস্তান্তরের জন্য URL এবং QR-কোড শেয়ারিং সমর্থন করে এবং বিল্ট-ইন অথেন্টিকেশনের পিছনে পরিবর্তনশীল অপারেশনগুলিকে সুরক্ষিত রাখে।
Rackula-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ডিজাইনার
স্প্রেডশীট বা জেনেরিক ড্রইং টুলসে ডায়াগ্রাম না লিখে 1U–48U স্লটে ডিভাইস টেনে এনে র্যাক লেআউটগুলি দৃশ্যত পরিকল্পনা করুন।
আসল ডিভাইসের ছবি
NetBox ডিভাইস-টাইপ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত আসল হার্ডওয়্যারের সঠিক সামনের ও পিছনের ছবি ব্যবহার করে ডায়াগ্রাম তৈরি করুন।
মাল্টি-ফরম্যাট এক্সপোর্ট
পরিবর্তন-ব্যবস্থাপনা টিকিট, রানবুক এবং গ্রাহক-মুখী ডকুমেন্টেশনের জন্য সম্পূর্ণ র্যাকগুলি PNG, PDF, অথবা SVG ফাইল হিসাবে এক্সপোর্ট করুন।
URL এবং QR শেয়ারিং
স্ক্রিনশট ইমেল করার পরিবর্তে একটি একক লিঙ্ক বা স্ক্যানযোগ্য QR কোডের মাধ্যমে অন-সাইট টেকনিশিয়ানদের সাথে একটি র্যাক লেআউট শেয়ার করুন।
স্থায়ী ব্যাকএন্ড
কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকা অন-ডিস্ক স্টোরেজ সহ একটি ব্যাকএন্ড API এর মাধ্যমে ব্রাউজার এবং ডিভাইস জুড়ে লেআউটগুলি সিঙ্ক্রোনাইজ করুন।
বিল্ট-ইন অথেন্টিকেশন
ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড লগইন ব্যবহার করে পঠন এবং লেখার অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করুন, সাথে একটি API রাইট টোকেন যা পরিবর্তনশীল রুটগুলিকে রক্ষা করে।
কেন Hostinger-এ Rackula রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।