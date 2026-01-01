এক ক্লিকে অনেক নোট স্থাপন করুন।
ভল্ট, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং বহু-ব্যবহারকারী সহযোগিতা সহ ওপেন-সোর্স মার্কডাউন নোট-টেকিং অ্যাপ।
Many Notes-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Many Notes দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Many Notes একটি সেলফ-হোস্টেড মার্কডাউন নোট-টেকিং অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনাগুলোকে ভল্ট-এ সংগঠিত করতে দেয় — নমনীয় কন্টেইনার যা সম্পর্কিত ফাইলগুলোকে একসাথে বা আলাদাভাবে রাখে, আপনি যেভাবে কাজ করতে পছন্দ করেন তার উপর নির্ভর করে। নোটগুলো একটি ডেটাবেস এবং ফাইলসিস্টেম উভয় স্থানেই সংরক্ষিত থাকে, যা আপনাকে কোনো মালিকানাধীন ফরম্যাটে আবদ্ধ না রেখে আপনার কন্টেন্টের সম্পূর্ণ মালিকানা এবং বহনযোগ্যতা প্রদান করে।
সাধারণ নোট-টেকিংয়ের বাইরে, Many Notes প্রমাণীকরণ সহ একাধিক ব্যবহারকারীকে সমর্থন করে, টিম সহযোগিতার জন্য ভল্ট শেয়ারিং, রিয়েল-টাইম ব্রডকাস্টিং, সম্পর্কিত নোট সংযোগ করার জন্য ব্যাকলিঙ্ক এবং ট্যাগ, এবং Typesense দ্বারা চালিত দ্রুত ফুল-টেক্সট সার্চ সমর্থন করে। GitHub, Google, GitLab এবং অন্যান্য প্রদানকারীদের মাধ্যমে OAuth লগইন ব্যক্তি এবং দল উভয়ের জন্য অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্টকে নমনীয় করে তোলে।
Many Notes-এর মূল ফিচারগুলো
ভল্ট সংগঠন
নোটগুলিকে আলাদা ভল্টে গ্রুপ করুন অথবা সবকিছু একটিতে রাখুন — প্রতিটি ভল্ট একটি পোর্টেবল ডিরেক্টরি যা আপনাকে আপনার ফাইল কাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
Typesense দ্বারা চালিত দ্রুত, টাইপো-সহনশীল অনুসন্ধান আপনাকে আপনার সমস্ত ভল্ট জুড়ে যেকোনো নোট তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে দেয়।
বহু-ব্যবহারকারী সহযোগিতা
অন্যান্য নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের আপনার ভল্টগুলিতে অ্যাক্সেস করতে এবং লাইভ-আপডেটিং ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে নোটগুলিতে সহযোগিতা করতে আমন্ত্রণ জানান।
OAuth লগইন সমর্থন
নমনীয়, পাসওয়ার্ড-মুক্ত অ্যাক্সেস ব্যবস্থাপনার জন্য GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack, এবং অন্যান্য OAuth প্রদানকারীদের সাথে প্রমাণীকরণ করুন।
রিচ মার্কডাউন এডিটর
স্বয়ংক্রিয় সংরক্ষণ, টেমপ্লেট, ব্যাকলিঙ্ক, ট্যাগ এবং পিডিএফ এক্সপোর্ট সহ উন্নত সম্পাদক আপনার লেখার কর্মপ্রবাহকে নিরবচ্ছিন্ন রাখে।
প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ
ডেস্কটপ এবং মোবাইলে একটি নেটিভ অ্যাপের মতো অভিজ্ঞতার জন্য Many Notes-কে একটি PWA হিসাবে ইনস্টল করুন, যার মধ্যে অফলাইন-বান্ধব নেভিগেশনও রয়েছে।
কেন Hostinger-এ Many Notes রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।