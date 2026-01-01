এক ক্লিকে OHDSI অ্যাটলাস স্থাপন করুন।
OMOP কমন ডেটা মডেলের উপর পর্যবেক্ষণমূলক স্বাস্থ্য গবেষণার জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব প্ল্যাটফর্ম।
OHDSI Atlas-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OHDSI Atlas দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OHDSI অ্যাটলাস হল OMOP কমন ডেটা মডেলে রূপান্তরিত রোগী-স্তরের স্বাস্থ্য ডেটার উপর পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড। গবেষকরা এটি ব্যবহার করেন রোগীর দল তৈরি করতে, মানসম্মত চিকিৎসা শব্দভাণ্ডার অন্বেষণ করতে, জনসংখ্যা-স্তরের প্রভাব অনুমান অধ্যয়ন ডিজাইন করতে এবং SQL না লিখে রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস চিহ্নিত করতে।
আপনার নিজের VPS-এ অ্যাটলাস স্ব-হোস্ট করা আপনাকে অধ্যয়ন ডিজাইন, কোহর্ট সংজ্ঞা এবং ফলাফল সেটগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, যখন এটি ইউনোমিয়া সিন্থেটিক OMOP CDM সহ প্রিলোড করা থাকে যাতে আপনি অবিলম্বে ওয়ার্কফ্লো অন্বেষণ করতে পারেন। বান্ডেল করা WebAPI ব্যাক-এন্ড এবং PostgreSQL ডেটাবেস অ্যাটলাসের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করে তোলে, কোনো আলাদা ডেটা ওয়্যারহাউস সেটআপের প্রয়োজন হয় না।
OHDSI Atlas-এর মূল ফিচারগুলো
OMOP CDM বিশ্লেষণ
OMOP কমন ডেটা মডেল V5-এ রূপান্তরিত যেকোনো ডেটাবেসের বিরুদ্ধে কোহর্ট সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্যকরণ এবং জনসংখ্যা-স্তরের গবেষণা চালান।
শব্দভান্ডার অনুসন্ধান
SNOMED, RxNorm, LOINC এবং অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল শব্দভান্ডার অনুসন্ধান করে এমন ধারণা সেট তৈরি করুন যা ডেটা উৎস জুড়ে পরিষ্কারভাবে অনুবাদ করা যায়।
গোষ্ঠী নির্মাতা
একটি ভিজ্যুয়াল বিল্ডার ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড, ওষুধের সংস্পর্শ এবং অবস্থার ঘটনা সহ রোগীর জনসংখ্যা সংজ্ঞায়িত করুন, SQL না লিখে।
Eunomia ডেমো ডেটা
OHDSI ইউনোমিয়া সিন্থেটিক ডেটাসেট সহ আগে থেকে লোড করা জাহাজগুলি যাতে কোহর্ট জেনারেশন, ক্যারেক্টারাইজেশন এবং অ্যাকিলিস রিপোর্টগুলি অবিলম্বে কাজ করে।
WebAPI ব্যাকএন্ড
বান্ডেল করা স্প্রিং বুট ওয়েবএপিআই পরিষেবা R, পাইথন এবং অন্যান্য অ্যানালিটিক্স ক্লায়েন্ট থেকে প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেসের জন্য সম্পূর্ণ OHDSI REST API উন্মুক্ত করে।
উন্মুক্ত সম্প্রদায় মান
একাডেমিক এবং শিল্প অংশীদারদের জুড়ে এক বিলিয়নেরও বেশি রোগীর রেকর্ডের উপর একই পদ্ধতি প্রয়োগকারী গবেষকদের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে যোগ দেয়।
কেন Hostinger-এ OHDSI Atlas রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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