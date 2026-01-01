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OMOP কমন ডেটা মডেলের উপর পর্যবেক্ষণমূলক স্বাস্থ্য গবেষণার জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব প্ল্যাটফর্ম।

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ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
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৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OHDSI Atlas দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OHDSI অ্যাটলাস হল OMOP কমন ডেটা মডেলে রূপান্তরিত রোগী-স্তরের স্বাস্থ্য ডেটার উপর পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড। গবেষকরা এটি ব্যবহার করেন রোগীর দল তৈরি করতে, মানসম্মত চিকিৎসা শব্দভাণ্ডার অন্বেষণ করতে, জনসংখ্যা-স্তরের প্রভাব অনুমান অধ্যয়ন ডিজাইন করতে এবং SQL না লিখে রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস চিহ্নিত করতে।

আপনার নিজের VPS-এ অ্যাটলাস স্ব-হোস্ট করা আপনাকে অধ্যয়ন ডিজাইন, কোহর্ট সংজ্ঞা এবং ফলাফল সেটগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, যখন এটি ইউনোমিয়া সিন্থেটিক OMOP CDM সহ প্রিলোড করা থাকে যাতে আপনি অবিলম্বে ওয়ার্কফ্লো অন্বেষণ করতে পারেন। বান্ডেল করা WebAPI ব্যাক-এন্ড এবং PostgreSQL ডেটাবেস অ্যাটলাসের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করে তোলে, কোনো আলাদা ডেটা ওয়্যারহাউস সেটআপের প্রয়োজন হয় না।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OHDSI Atlas-এর মূল ফিচারগুলো

OMOP CDM বিশ্লেষণ

OMOP কমন ডেটা মডেল V5-এ রূপান্তরিত যেকোনো ডেটাবেসের বিরুদ্ধে কোহর্ট সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্যকরণ এবং জনসংখ্যা-স্তরের গবেষণা চালান।

শব্দভান্ডার অনুসন্ধান

SNOMED, RxNorm, LOINC এবং অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল শব্দভান্ডার অনুসন্ধান করে এমন ধারণা সেট তৈরি করুন যা ডেটা উৎস জুড়ে পরিষ্কারভাবে অনুবাদ করা যায়।

গোষ্ঠী নির্মাতা

একটি ভিজ্যুয়াল বিল্ডার ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড, ওষুধের সংস্পর্শ এবং অবস্থার ঘটনা সহ রোগীর জনসংখ্যা সংজ্ঞায়িত করুন, SQL না লিখে।

Eunomia ডেমো ডেটা

OHDSI ইউনোমিয়া সিন্থেটিক ডেটাসেট সহ আগে থেকে লোড করা জাহাজগুলি যাতে কোহর্ট জেনারেশন, ক্যারেক্টারাইজেশন এবং অ্যাকিলিস রিপোর্টগুলি অবিলম্বে কাজ করে।

WebAPI ব্যাকএন্ড

বান্ডেল করা স্প্রিং বুট ওয়েবএপিআই পরিষেবা R, পাইথন এবং অন্যান্য অ্যানালিটিক্স ক্লায়েন্ট থেকে প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেসের জন্য সম্পূর্ণ OHDSI REST API উন্মুক্ত করে।

উন্মুক্ত সম্প্রদায় মান

একাডেমিক এবং শিল্প অংশীদারদের জুড়ে এক বিলিয়নেরও বেশি রোগীর রেকর্ডের উপর একই পদ্ধতি প্রয়োগকারী গবেষকদের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে যোগ দেয়।

কেন Hostinger-এ OHDSI Atlas রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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ডিস্ট্রিবিউটেড রিসার্চ টিমের জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ জিনোম অ্যানোটেশন এডিটর।

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