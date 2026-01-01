এক ক্লিকে Mage AI ইনস্টল করুন।
Python, SQL, এবং R ব্যবহার করে ETL ওয়ার্কফ্লো তৈরি, চালানো এবং ম্যানেজ করার জন্য একটি আধুনিক ডেটা পাইপলাইন প্ল্যাটফর্ম।
Mage AI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mage AI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mage AI হলো একটি পরবর্তী প্রজন্মের ডেটা পাইপলাইন প্ল্যাটফর্ম যা একটি নোটবুক-স্টাইলের ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টকে প্রোডাকশন-গ্রেড অর্কেস্ট্রেশনের সাথে একত্রিত করে। ডেটা ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যানালিস্টরা একটি ইন্টারেক্টিভ এডিটরে Python, SQL, বা R ব্যবহার করে ETL পাইপলাইন তৈরি করেন, সেগুলো পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করেন, তারপর সেগুলোকে স্কেলে শিডিউল ও মনিটর করেন। PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 এবং আরও অনেক সোর্স ও ডেস্টিনেশনের সাথে ইন্টিগ্রেশন বেশিরভাগ ডেটা স্ট্যাক কনফিগারেশন কভার করে।
আপনার VPS-এ Mage AI সেলফ-হোস্ট করা সংবেদনশীল প্রোডাকশন ডেটাকে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে, প্রতি-রান ক্লাউড প্রাইসিং বাদ দেয় এবং টিমগুলোকে একটি ডেডিকেটেড পাইপলাইন এনভায়রনমেন্ট দেয় যা ভেন্ডর সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের ওয়ার্কলোড অনুযায়ী স্কেল করে।
Mage AI-এর মূল ফিচারগুলো
নোটবুক-স্টাইল ডেভেলপমেন্ট
নির্ধারিত প্রোডাকশন রানে উন্নীত করার আগে একটি ব্রাউজার IDE-তে ইন্টারেক্টিভভাবে পাইপলাইন ব্লক তৈরি করুন এবং পরীক্ষা করুন।
Python, SQL ও R সমর্থন
আপনার দল ইতিমধ্যেই যে ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভাষাতেই রূপান্তর লজিক লিখুন, একই পাইপলাইনে পাইথন এবং SQL ব্লক মিশিয়ে।
অন্তর্নির্মিত সমন্বয়
পাইপলাইন শিডিউল করুন, টাস্কগুলির মধ্যে নির্ভরতা সংজ্ঞায়িত করুন এবং একটি সমন্বিত অর্কেস্ট্রেশন ড্যাশবোর্ড থেকে রানগুলি নিরীক্ষণ করুন।
ব্যাপক ইন্টিগ্রেশন
বেশিরভাগ ডেটা স্ট্যাক টুলস কভার করে এমন পূর্ব-নির্মিত সংযোগকারী ব্যবহার করে ডেটাবেস, ডেটা ওয়্যারহাউস, ক্লাউড স্টোরেজ এবং API-এর সাথে সংযোগ করুন।
Git একীকরণ
সহযোগী বিকাশ এবং পরিবর্তন ট্র্যাকিংয়ের জন্য নেটিভ গিট সমর্থন সহ সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ পাইপলাইন কোড।
কেন Hostinger-এ Mage AI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।