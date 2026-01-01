এক ক্লিকে Coral Talk স্থাপন করুন।
ভক্স মিডিয়া থেকে একটি ওপেন-সোর্স মন্তব্য প্ল্যাটফর্ম যা নিউজ রুমের জন্য অন-সাইট আলোচনা এবং মডারেশনকে নতুনভাবে কল্পনা করে।
Coral Talk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Coral Talk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Coral হলো Vox Media দ্বারা নির্মিত ওপেন-সোর্স কমেন্টিং প্ল্যাটফর্ম যা সংবাদ সংস্থা, প্রকাশক এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য স্বাস্থ্যকর অন-সাইট আলোচনাকে শক্তিশালী করে। এটি থার্ড-পার্টি কমেন্ট উইজেটগুলিকে একটি সেলফ-হোস্টেড সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যা একটি কমিউনিটি পরিচালনার বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে: ভারী মডারেশন ওয়ার্কলোড, প্রতিকূল ব্যবহারকারী এবং আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে অডিয়েন্স ডেটা রাখার প্রয়োজনীয়তা।
The Washington Post এবং The Financial Times সহ ২৮টি দেশের ৫০০টিরও বেশি নিউজ রুমের দ্বারা বিশ্বস্ত, Coral একটি দ্রুত, অ্যাক্সেসযোগ্য রিডার অভিজ্ঞতাকে এডিটোরিয়াল টিমের জন্য বিশেষভাবে তৈরি মডারেশন টুলসেটের সাথে একত্রিত করে। আপনার নিজস্ব VPS-এ সেলফ-হোস্টিং রিডারদের পরিচয়, কমেন্ট হিস্টরি এবং এনগেজমেন্ট সিগন্যালগুলিকে থার্ড-পার্টি SaaS-এর পরিবর্তে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
Coral Talk-এর মূল ফিচারগুলো
মডারেশন টুলকিট
প্রতিক্রিয়া সারি, নিষিদ্ধ শব্দের তালিকা, সন্দেহজনক শব্দ চিহ্নিতকরণ এবং সম্পাদকীয় দলগুলির জন্য ডিজাইন করা প্রতি-গল্পের মডারেশন সেটিংস ব্যবহার করে বড় পরিসরে মন্তব্যগুলি ফিল্টার করুন এবং অনুমোদন করুন।
প্রশ্নোত্তর এবং লাইভ চ্যাট
একটি গল্পকে প্রশ্নোত্তর (Q&A) বা লাইভ চ্যাট মোডে পরিবর্তন করুন হোস্ট-বিশেষজ্ঞ সেশন, ব্রেকিং-নিউজ আলোচনা, অথবা কাঠামোগত পাঠক সাক্ষাৎকার আয়োজন করার জন্য।
লেখকের সম্পৃক্ততা
নির্বাচিত মন্তব্য, রিপোর্টার ব্যাজ এবং ইনলাইন স্টাফ উত্তর সাংবাদিকদের সেরা অবদানগুলি তুলে ধরতে এবং থ্রেডের মধ্যে সরাসরি পাঠকদের উত্তর দিতে সাহায্য করে।
সিঙ্গেল সাইন-অন
আপনার বিদ্যমান পরিচয় স্তরে কোরাল যুক্ত করুন JWT-ভিত্তিক SSO, OAuth প্রদানকারী বা স্থানীয় অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, যাতে পাঠকরা তাদের সাইট লগইন পুনরায় ব্যবহার করতে পারে।
গোপনীয়তা এবং ডেটা মালিকানা
মন্তব্য, প্রোফাইল এবং মডারেশন ইতিহাস আপনার ভিপিএস-এর মঙ্গোডিবি-তে থাকে, জিডিপিআর-বান্ধব এক্সপোর্ট এবং মুছে ফেলার টুলিং সহ অন্তর্নির্মিত।
যেকোনো CMS-এ এম্বেডযোগ্য
একটি হালকা এম্বেড স্ক্রিপ্ট আপনার সাইটকে একটি একক CMS-এ আবদ্ধ না করে ওয়ার্ডপ্রেস, ঘোস্ট, ড্রুপাল, অথবা কাস্টম স্ট্যাকগুলিতে কোরালকে যুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ Coral Talk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।