এক ক্লিকে NocoBase স্থাপন করুন।
প্লাগইন-ভিত্তিক আর্কিটেকচার সহ ইন্টারনাল টুল এবং বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি সম্প্রসারণযোগ্য ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
NocoBase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NocoBase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NocoBase হলো স্কেলেবিলিটিকে প্রাধান্য দেওয়া একটি ওপেন-সোর্স নো-কোড/লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসকে প্লাগইন-ভিত্তিক আর্কিটেকচারের সাথে একত্রিত করে যাতে সিটিজেন ডেভেলপার এবং ইঞ্জিনিয়ার উভয়ই কার্যকরভাবে সহযোগিতা করতে পারে। এর ডেটা মডেলিং ইঞ্জিন, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ UI বিল্ডার এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন টুলস সাধারণ CRUD অ্যাপ থেকে শুরু করে জটিল মাল্টি-টেন্যান্ট বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত সবকিছু কভার করে।
আপনার VPS-এ NocoBase সেলফ-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য নির্ধারণের ঝামেলা দূর করে, আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা রাখে এবং ডেভেলপমেন্ট টিমকে কাস্টম প্লাগইন ইনস্টল করার এবং কোনো ভেন্ডর সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অভ্যন্তরীণ সিস্টেমের সাথে একত্রিত করার স্বাধীনতা দেয়।
NocoBase-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ডেটা মডেলিং
একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে টেবিল, ফিল্ড এবং জটিল সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করুন, যেখানে সংযুক্তি, সূত্র এবং লুকআপ সহ সমস্ত সাধারণ ফিল্ড প্রকারের সমর্থন রয়েছে।
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইউআই বিল্ডার
ক্যানভাসে ব্লক এবং উপাদান সাজিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেস ডিজাইন করুন, স্ট্যান্ডার্ড লেআউটের জন্য কোনো ফ্রন্ট-এন্ড কোডের প্রয়োজন নেই।
প্লাগইন-ভিত্তিক স্থাপত্য
মূল অ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন না করেই নতুন ফিল্ড টাইপ, অ্যাকশন এবং ইন্টিগ্রেশনের জন্য কমিউনিটি বা কাস্টম প্লাগইন দিয়ে প্ল্যাটফর্মের পরিধি বাড়ান।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
শর্তসাপেক্ষ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং অনুমোদন প্রবাহ দৃশ্যত তৈরি করুন, ডেটা পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে, স্ক্র্যাচ থেকে ব্যাকএন্ড লজিক না লিখে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
ভূমিকা স্তরে ডেটা এবং UI উপাদানগুলিতে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করুন, একটি একক ইনস্টলেশনের মধ্যে মাল্টি-টেনেন্সি এবং বিভাগ-স্তরের বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপন্ন এপিআই
প্রতিটি ডেটা মডেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে REST API এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে, যা অতিরিক্ত ডেভেলপমেন্ট ছাড়াই বাহ্যিক সিস্টেম এবং কাস্টম ফ্রন্ট-এন্ডের সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ NocoBase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।