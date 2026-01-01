এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Bazarr স্থাপন করুন।
Sonarr এবং Radarr-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় সাবটাইটেল ব্যবস্থাপনা সহচর যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি জুড়ে সাবটাইটেল ডাউনলোড ও আপগ্রেড করে।
Bazarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bazarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bazarr হল Sonarr এবং Radarr এর একটি সঙ্গী অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরির জন্য সম্পূর্ণ সাবটাইটেল কাজের প্রবাহ স্বয়ংক্রিয় করে। এটি আপনার লাইব্রেরিতে নতুন কনটেন্টের জন্য নজর রাখে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে 20+ প্রদানকারীর মধ্যে OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, এবং Podnapisi সহ আপনার পছন্দের ভাষায় সাবটাইটেল খোঁজে, ডাউনলোড করে এবং সংগঠিত করে। যখন আরও ভাল সাবটাইটেল সংস্করণ উপলব্ধ হয়, Bazarr সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপগ্রেড করে — ম্যানুয়াল অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।
একটি নিবেদিত VPS-এ Bazarr চালানো এটি ধারাবাহিক আপটাইম এবং নির্ভরযোগ্য পাবলিক IP ঠিকানা প্রদান করে যা বিঘ্নহীন প্রদানকারী অ্যাক্সেসের জন্য প্রয়োজন — বাড়ির নেটওয়ার্কগুলি সময়ের সাথে সাথে গতিশীল IP দ্বারা ব্লক করা হতে পারে। সময়ের অমিল ঠিক করতে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী SDH ট্র্যাকগুলির জন্য সমর্থন সহ সাবটাইটেল সমন্বয় সরঞ্জামের সাথে মিলিত হয়ে, Bazarr আপনার লাইব্রেরির প্রতিটি মিডিয়া টুকরোর জন্য সম্পূর্ণ সাবটাইটেল কভারেজ প্রদান করে।
Bazarr-এর মূল ফিচারগুলো
Sonarr এবং Radarr একীকরণ
Bazarr সরাসরি আপনার বিদ্যমান arr সেটআপের সাথে সংযুক্ত হয় এবং আপনার লাইব্রেরিতে যোগ করার সাথে সাথে প্রতিটি চলচ্চিত্র বা পর্বের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবটাইটেল সংগ্রহ করে।
২০+ সাবটাইটেল প্রদানকারী
OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi এবং আরও অনেক কিছু একসাথে অনুসন্ধান করুন আপনার ভাষায় সঠিক সাবটাইটেল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে।
স্বয়ংক্রিয় গুণমান আপগ্রেড
যখন আপনার লাইব্রেরিতে ইতিমধ্যেই থাকা কন্টেন্টের জন্য একটি উন্নত সাবটাইটেল সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন বাজার কোনো ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান ফাইলটি প্রতিস্থাপন করে।
সাবটাইটেল সিঙ্ক্রোনাইজেশন
বিল্ট-ইন সিঙ্ক টুলস সাবটাইটেলের সময় অডিও ট্র্যাকের সাথে সামঞ্জস্য করে, যা সাবটাইটেলগুলি বেমানান মনে হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণটি ঠিক করে, এমনকি যখন সেগুলি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ডাউনলোড করা হয় তখনও।
শ্রবণ প্রতিবন্ধী সহায়তা
অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য SDH বা CC ট্র্যাকগুলি পছন্দ করুন — বাজার আপনার লাইব্রেরির প্রতিটি আইটেমের জন্য সমস্ত প্রদানকারীর মধ্যে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জন্য সাবটাইটেলগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।
কেন Hostinger-এ Bazarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।