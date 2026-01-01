এক ক্লিকে ডিরেক্টাস ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স হেডলেস সিএমএস যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST এবং GraphQL API ব্যবহার করে যেকোনো SQL ডেটাবেসকে সংযুক্ত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Directus দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Directus হলো একটি ফ্লেক্সিবল, ওপেন-সোর্স হেডলেস CMS যা যেকোনো SQL ডেটাবেসের উপরে কাজ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি ডাইনামিক REST ও GraphQL API-এর পাশাপাশি একটি স্বজ্ঞাত অ্যাডমিন ইন্টারফেস প্রদান করে। যেসব CMS প্ল্যাটফর্ম কঠোর কন্টেন্ট স্ট্রাকচার চাপিয়ে দেয়, সেগুলোর থেকে ভিন্নভাবে, Directus আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন যেভাবে ডেটা চায়, ঠিক সেভাবেই ডেটা মডেল করতে দেয় — এবং তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সম্পূর্ণ API তৈরি করে, কোনো কোডের প্রয়োজন ছাড়াই।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Directus সেলফ-হোস্ট করা আপনার কন্টেন্ট, মিডিয়া অ্যাসেট এবং ইউজার ডেটাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনি পার-সিট প্রাইসিং, API রেট লিমিট এবং ভেন্ডর লক-ইন-এর ঝুঁকি এড়াতে পারেন, একইসাথে কাস্টম এক্সটেনশন, ওয়েবহুক এবং আপনার ওয়ার্কফ্লোর জন্য তৈরি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে প্ল্যাটফর্মটি প্রসারিত করার নমনীয়তাও পান।
Directus-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি APIs
আপনি তৈরি করা প্রতিটি ডেটা মডেল তাৎক্ষণিকভাবে REST এবং GraphQL এন্ডপয়েন্ট তৈরি করে, ম্যানুয়াল API ডেভেলপমেন্টের কাজ দূর করে।
স্বজ্ঞাত অ্যাডমিন ইন্টারফেস
অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীরা কোড স্পর্শ না করে একটি পরিমার্জিত ইন্টারফেসের মাধ্যমে বিষয়বস্তু, মিডিয়া এবং কাঠামোগত ডেটা পরিচালনা করতে পারেন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
ভূমিকা, সংগ্রহ এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন, যাতে কে কোন ডেটা পড়তে বা লিখতে পারবে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
রিয়েল-টাইম সাবস্ক্রিপশন
WebSocket-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পোলিং ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে ডেটা পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়।
এক্সটেনসিবল আর্কিটেকচার
কাস্টম হুকস, মডিউল এবং ডিসপ্লে কম্পোনেন্ট আপনাকে ডাইরেক্টাসকে যেকোনো কন্টেন্ট ওয়ার্কফ্লো বা ইন্টিগ্রেশন প্রয়োজনীয়তার জন্য কাস্টমাইজ করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Directus রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।